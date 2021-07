VIDEO Dan Barna și Dacian Cioloș nu vor să fie votați de nevaccinați: La Congresul USR-PLUS vor participa doar vaccinații

Dan Barna a anunţat că Biroul Politic al USR PLUS a decis, luni, ca toţi delegaţii care vor participa la Congresul formaţiunii unde va fi aleasă conducerea partidului, trebuie să fie vaccinaţi. În caz contrar ei nu vor putea vota nici măcar online, fiind înlocuiţi de supleanţi.

„Am avut o nouă şedinţă a Biroului Politic Naţional al USR PLUS. Am decis, în acest context, că participarea la Comitetul Politic şi la Congresul partidului va fi permisă doar membrilor USR PLUS, delegaţilor USR PLUS care sunt vaccinaţi, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua campania de vaccinare şi de a avea rezultate asumate şi mesaje foarte clare în această direcţie. Este o decizie a Biroului Naţional foarte clară: participanţii la Comitetul Politic din 28 august şi la Congresul din 2-3 octombrie trebuie să fie vaccinaţi toţi. Delegaţii care nu sunt vaccinaţi nu vor participa la Congres.

Nu vor vota, vor fi înlocuiţi de supleanţii care vor fi vaccinaţi. Deci, mesajul USR PLUS este unul foarte clar - România poate să treacă peste această poveste pandemică care chinuie planeta doar vaccinându-ne. Este o poziţie asumată de liderii partidului, conducerea partidului şi vom rămâne consecvenţi pe acest mesaj independent de multele reproşuri şi supărări care curg şi la mine pe Facebook, este normal”, a afirmat Dan Barna, după şedinţa de luni a Biroului Politic Naţional al USR PLUS.