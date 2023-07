Video | Dana Roba, vedeta desfigurată cu ciocanul, şi-a arătat operaţia din spatele capului: Când îmi pun mâna mă îngrozesc câte cusături am!

Dana Roba, vedeta desfigurată cu ciocanul, şi-a arătat operaţia din spatele capului: Când îmi pun mâna mă îngrozesc câte cusături am!

Dana Roba continuă seria confesiunilor și dezvăluie cât de mult este afectată de agresiunea soţului ei. Aceasta a fost lovită în repetate rânduri cu ciocanul în cap, ajungând de urgență la spital, unde a trecut printr-o operație ce a durat nouă ore.

Dana Roba şi-a arătat şi operaţia din spatele capului! Pe lângă urmele vizibile de pe frunte, operația din spatele capului arată, la rândul ei, cât de aproape a fost femeia de a-şi pierde viaţa. „Mai am foarte multe operații, așa, micuțe, de 1-2 centimetri, în tot capul. Sunt plină de operații de genul acesta”, a spus Dana Roba, care urmează să facă mai multe investigații și la piciorul drept, unde ligamentele sunt afectate puternic de loviturile primite.

Femeia atacată de către bărbatul alături de care și-a petrecut ultimii şapte ani din viață şi cu care are și două fetiţe a reușit să supraviețuiască, dar problemele ei de sănătate sunt departe de final. Pentru Dana Roba urmează alte trei operații chirurgicale obligatorii, iar una dintre acestea va fi la mână. Pe lângă loviturile crunte din zona capului, femeia are și toate degetele rupte, iar ambele ei mâini sunt în ghips. Mai grav este faptul că femeia lucrează cu mâinile, fiind make-up artist.

„Eu am 20 de operații la cap unde mi-a dat el cu ciocanul. Medicii m-au cusut acolo, îmi curgea sângele. Eu am dovada. Când îmi pun mâna în spatele capului mă îngrozesc câte cusături am. Mi-a cusut țesuturile, îmi curgea enorm de mult sânge. Aveam răni deschise, am o grămadă de plăgi în cap. Opt ciocane a recunoscut el în fața judecătorului și a procurorului, normal. Dar nu sunt numai opt, sunt mai multe. El a vrut să mă omoare! Dacă Dumnezeu și familia mea nu erau alături de mine, eu nu mai eram în viață astăzi”, a spus Dana Roba pentru Fanatik, anunță romaniatv.net.