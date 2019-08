VIDEO Dăncilă anunță că merge în Parlament cu restructurarea Guvernului

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri seară, la Palatul Victoria, că va merge în Parlament cu restructurarea Guvernului.

„Vom merge în Parlament și vom încerca să obținem susținerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt. Și spun acest lucru nu pentru că ne ținem de scaune, așa cum declară unii, ci pentru că avem o responsabilitate față de țară și față de români, avem responsabilitatea de a ne duce programul de guvernare până la capăt, cum am promis în 2016. Așa cum am spus de nenumărate ori, mai avem multe lucruri de făcut pentru țară, nu am avut o guvernare perfectă, dar am avut o guvernare eficientă”, a zis premierul.

