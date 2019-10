VIDEO - Dăncilă, atac dur la Iohannis, Tăriceanu și Ponta: Acești bărbați sunt tari la votul trădătorilor

Viorica Dancila i-a atacat dur sambata, la Romexpo, unde isi lanseaza candidatura la prezidentiale, pe Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta.

`Eu nu renunt, eu nu dai inapoi. Acesti barbati ascunsi in Palatul Cotroceni sau in Casa Poporului in spatele unor parlamentari lipsiti de constiinta sunt tari doar la votul dat de tradatorii vechi si noi. Dar noi vom fi tari la votul adevarat, dat de romani. acolo ne luptam noi. Ii astept intre oameni si vom vedea mult mai clar cine merita sa guverneze si cine trebuie sa plece acasa. Candidatura mea este acum despre asteptarile si sperantele fiecarui roman, este despre bunastare pentru toti si crestere pentru Romania, este despre a face din Administratia Prezidentiala casa tuturor romanilor', a zis Dancila.