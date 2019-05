VIDEO - Dăncilă face apologia Uniunii Europene

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la Palatul Victoria, că Uniunea Europeană lucrează „în beneficiul cetățeanului” și produce „schimbări pozitive în viața de zi cu zi”, în contextul în care PSD a spus în campania la europarlamentare că militează pentru o prezență a României în construcția europeană dar nu în poziția de „ghiocel”.

Premierul PSD a făcut apologia UE după ce a prezentat acțiunile României în timpul exercitării președinției Consiliului UE:

„Confirmam astfel, prin efectele actiunilor noastre, ca Uniunea Europeana lucreaza in beneficiul cetateanului si ca aceasta Uniune este in masura sa produca schimbari pozitive in viata noastra de zi cu zi. Sunt argumeente in plus pentru cetatenii romani si pentru cetatenii romani sa aiba incredere in proiectul european si in beneficiile acestuia”, a declarat prim-ministrul.