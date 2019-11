VIDEO Dăncilă îl lovește pe Iohannis cu eșecul răsunător înregistrat de România la ONU

Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, i-a cerut vineri lui Klaus Iohannis sa vina cu o lista a omologilor sai cu care a discutat pentru ca Romania sa castige un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate ONU.

„Cu cati omologi de-ai sai a vorbit pentru a deveni membri nepermanenti in Consiliul de Securitate ONU? A facut vizite externe din care a venit cu o sapca si cu niste poze (...) Trebuie sa isi asume politica externa si cand e bine si cand nu e bine. Nu am vazut nicio realizare pe plan extern a candidatului Iohannis. Ii solicit sa vina cu o lista cu omologii sai cu care a vorbit ca Romania sa fie in Consiliul de Securitate ONU. Nu stiu daca a vorbit cu cateva persoane”, a zis Dancila.

Aceasta a indicat ca este incorect sa fie aruncata pe seama PSD acest esec, dupa ce in spatiul public s-a spus ca din cauza dorintei mutarii ambasadei Romaiei din Israel, Romania a pierdut sprijin important in tarile arabe. Dancila a zis ca atunci cand ii convine, seful statului isi aroga meritele pentru realizari externe, insa atunci cand apar probleme da vina pe altii.

România a ratat șansa de a obține un loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în perioada 2020-2021. Pentru Europa de Est era prevăzut un singur loc de membru nepermanent și fotoliul a fost câștigat de Estonia.

Estonia a avut nevoie de două tururi pentru a învinge România. După ce în primul tur nu a obținut majoritatea necesară de două treimi din partea celor 193 de țări din Adunarea Generală a ONU, Estonia a învins în cele din urmă în al doilea tur, cu 132 de voturi, față de 58 România. Țara noastră a primit 78 de voturi în primul tur.

