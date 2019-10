VIDEO Dăncilă le-a vorbit tinerilor despre consumul de droguri: 'Puțini renunță la acest viciu. Puteți fi cool trăind sănătos'

Viorica Dăncilă a vorbit la un eveniment despre consumul de droguri. Premierul demis a susținut că foarte puțini tineri renunță la acest viciu și le-a transmis participanților la eveniment că „pot fi cool, trăind sănătos și frumos”. Liderul PSD a vorbit și despre problema abandonului școlar, anunță MEDIAFAX.

„Spunea primarul general al elevilor că începutul este foarte ușor. Motive veți găsi multiple, fie că vreți să vă aliniați celor din anturajul dumneavoastră, fie că vreți să treceți peste o problemă pe care o aveți, fie că așa este modern. Acesta este începutul. A doua oară veți încerca să găsiți o altă scuză și veți spune că este ultima dată, dar așa deveniți prizonieri ai propriului viciu și mergeți pe un drum care pentru mulți nu mai are cale de întoarcere. Chiar dacă ați vrea să renunțați, chiar dacă știți că îi răniți pe cei din jurul vostru, nu veți mai putea renunța. Foarte puțini renunță la acest viciu. Eu cred că acest lucru depinde foarte mult de voi. Cred că puteți fi cool, trăind sănătos și frumos! Eu cred că puteți face acest lucru dacă aveți încredere în voi că mergeți pe drumul cel bun. Un tânăr puternic spune -nu- consumului de droguri!”, a spus Viorica Dăncilă, la evenimentul dedicat combaterii consumului de droguri în rândul tinerilor, organizat de Primăria Capitalei.

Ea a afirmat că tinerii ar trebui să îi convingă și pe ceilalți să spună nu consumului de droguri.

Premierul demis a adăugat că abandonul școlar este o problemă pentru România, de aceea Guvernul PSD vrea creșterea salariului minim, pentru a creea condițiile necesare în familii ca să își poată trimite copiii la școală.

„Legat de problemele ridicate de primarul general al elevilor, da, abandonul școlar este o problemă. Tocmai de aceea am avut programe speciale pentru construcția de școli în mediul rural. Programul Național de Dezvoltare Locală I, Programul Național de Dezvoltare Locală II s-au adresat tocmai construcției de școli, deschiderii de școli în locurile în care nu avem, tocmai pentru a încuraja cât mai mulți copii să meargă la școală. Cred că acest lucru ține și de nivelul de trai, de posibilitățile părinților și, de aceea, am încercat să ajutăm cât mai mult oamenii, să creștem salariul minim, să creștem salariul mediu, astfel încât să creăm condiții în familiile din mediul rural și nu numai ca să își trimită copiii la școală. Este adevărat că încă mai trebuie multe făcute și cred că implicarea voastră, implicarea tinerilor, implicarea societății civile, implicarea tuturor factorilor decizionali ne va ajuta să avem cât mai mulți copii la școală”, a subliniat Dăncilă.

Liderul PSD a susținut că e nevoie de o încurajare a tinerilor să meargă la facultate, dar și la licee sau școli profesionale.

„Este adevărat că avem nevoie și de licee profesionale, avem nevoie de școli profesionale, pentru că avem nevoie de mai mulți tineri care să știe o meserie. Avem o lipsă de forță de muncă și acest lucru ne este spus de fiecare dată de cei care vor să investească în România, care vor să deschidă o afacere, care au nevoie de o forță de muncă bine pregătită. Să știți că de multe ori cei care au o meserie sunt mai bine plătiți decât cei care, poate, au studii superioare, dar nu își găsesc un loc de muncă sau au studii superioare și practică o meserie pe care o au la îndemână pentru că nu își găsesc un loc de muncă în conformitate cu pregătirea pe care o au. De aceea, cred că trebuie să încurajăm tinerii să meargă la facultate, dar și tinerii care vor să se îndrepte către licee sau școli profesionale. Chiar astăzi am adoptat în ședința de guvern o hotărâre prin care se permite muncitorilor din state terțe să vină să lucreze în România. În momentul în care am adoptat această hotărâre de guvern, gândul meu a fost către tinerii din România, care, dacă erau pregătiți pe anumite domenii, își găseau foarte ușor un loc de muncă”, a precizat premierul demis.

În încheiere, Viorica Dăncilă a susținut că are încredere în tinerii din România că vor alege drumul cel bun.

„Revenind la tema evenimentului de astăzi, eu am încredere în tinerii din România. Am încredere că vor merge pe drumul cel bun. Am încredere că își pot creiona un viitor frumos și am încredere că puteți să convingeți cât mai mulți colegi, colege, să nu meargă pe acest drum din care vor găsi cu greu calea de întoarcere. Vă felicit încă o dată pentru eveniment și vă doresc tuturor succes și să aveți încredere că cei care sunt aici, în fața noastră, precum și colegii mei, senatori și deputați, vă vor fi parteneri atunci când veți avea nevoie de ei. Mult succes!”, a conchis Dăncilă.