VIDEO - Deputat USR face țăndări coaliția: acuză Guvernul și Parlamentul că procedează ca PSD, Dragnea, Nicolicea, Iordache

Deputatul USR Tudor-Vlad Benga a acuzat, marți, la finalul dezbaterilor pe legea bugetului de stat pe 2021, unde niciunul din cele peste 3.500 de amendamente nu a fost adoptat, că se procedează ca pe vremea PSD.

„Legea bugetului de stat e probabil cea mai importanta lege pe care o votam în decursul unui an de zile și eu nu am cine-stie -ce vechime in Parlamentul asta, dar am fost aici in mandatul trecut cand majoritatea PSD, Dragnea, Nicolicea, Iordache au calcat in picioare Parlamentul si parlamentarismul romanesc. Si la momentul respectiv mi-am promis ca unul din lucrurile pe care trebuie sa le facem este sa schimbam fundamental. Problema este ca un buget care trece fara absolut niciun amendament adoptat este in esenta un Parlament care isi abandoneaza datoria de a controla Executivul si suntem intr-o situatie speciala de an pandemic si deficit excesiv, dar problema este ca an de an Parlamentul joaca aceasta operetă si o pune in scena si trebuie sa schimbam lucrul asta pentru ca este un motiv pentru care institutia asta se afla la sub 10% in increderea populatiei”, a zis deputatul USR.

