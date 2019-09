VIDEO DERAPAJ GRAV al lui Cristian Tudor Popescu la adresa lui Călin Popescu Tăriceanu: 'Acest porc mistreț'

După ce a numit-o pe Viorica Dăncilă ”maimuță”, CTP recidivează! ”Porc mistreț solemn al politicii românești”, așa l-a numit gazetarul Cristian Tudor Popescu pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, în direct la Digi 24. Gazetarul a izbucnit, revoltat de modul în care liderul ALDE a criticat alegerea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror european.

Citește și: Lovitură dură pentru Lucian Mîndruță! Acuzat de răspândirea de știri false

„L-am auzit pe acest porc mistreț solemn al politicii românești, (avertizat de moderator asupra limbajului dur) aproape că v-aș spune că plătesc eu amenda pentru că am înghițit destul, am auzit o frază colosală în această seară, aș descri-o ca fraza anului, sună așa: eu vin s-o cer de nevastă pe o fată de la tatăl ei. Și tatăl ei îmi spune, mă, băiatule, n-ar fi bine pentru că umblă vorba prin târg că e cam hoață, că e cam curvă, nu te sfătuiesc, la care eu i-as spune, mai meștere, eu când am venit la matale crezi că nu m-am interesat cum e fata matale? Adică ce-și imaginează, domnul în cauză, că cei de la UE nu știu de-a fir a păr cum e cu dosarele alea pe care i le-a inventat Secția Specială, sulurile alea de hârtie igienică, ce au fost inventate. Celelalte cauze care au fost infirmate, hotărârile rușinoase ale Curții Constituționale care vor rămâne pentru istorie, modul ticălos în care a fost dată afară, credeți că nu știu toate astea? Ba da, știu foarte bine, indiferent de faptul că amenință domnul, 'să nu ziceți că nu v-am spus, eu cunoscutul, popularul, motocicleanul, răzgândeanul, eu din România vă spun!'. Oamenii ăia știu pe cine au ales și nu imaginea României ar fi afectată, pentru că Laura Codruța Koveși nu s-a dus acolo trimisă de România, cum nici Simona Halep nu se duce la Wimbeldon trimisă de România. S-a dus în nume propriu! Credeți că Uniunea Europeană nu verifică? Verifică, uite ca în cazul Rovanei Plumb, uite că verifică”, a explicat gazetarul.