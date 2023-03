VIDEO | Descoperire neașteptată: o drona rusească dezasamblată de Ucraina conține piese comandate de pe Aliexpress

O înregistrare video difuzată de Radio Svoboda arată ce conține o dronă Shahed și sugerează că aceste aparate pot fi distruse cu arme de calibru mic. Grănicerul ucrainean care apare în imagini spune că a doborât drona în timp ce aceasta zbura la o înălțime de 150 de metri, relatează Ukrainska Pravda.

Reportajul a fost realizat într-un hangar în care sunt examinate dronele Shahed-131 și Shahed-136 doborâte de armata ucraineană.

Un reprezentant al serviciilor de informații din cadrul armatei ucrainene a explicat că dronele kamikaze iraniene au, de regulă, o încărcătură explozivă de 45-50 de kilograme. Cea mai valoroasă componentă este antena CRPA, folosită în combaterea războiului electronic. În imagini se văd piesele de bază ale aparatului - motorul, antena, placa cu circuite electronice și procesorul, scrie spotmedia.ro.

Ukrainian engineers have shown what is inside the Iranian supplied Shahed-136/131 and Mohajer-6 drones. In their workshop they research the drones on each component inside. pic.twitter.com/vgnwDFZJOu