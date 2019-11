VIDEO Dialog tensionat la Interne, cu Tarzan și Sandokan: un prefect a cerut în direct să fie demis

Prefectul din Bistrița-Năsăud s-a declarat joi deranjat de demiterea prefectului de Harghita pentru cazul ursului rănit care a fost lăsat să agonizeze 18 ore pe carosabil. Prefectul Ovidiu-Victor Frenț i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, să-l demită și pe el din funcție, pentru că nu ar fi putut să facă mai mult dacă ar fi fost în acea situație și a spus că pe legislația actuală prefecții nu se pot transforma în „Sandokan sau Tarzan”.

„Va rog sa ma demiteti si pe mine, nici eu nu as fi putut sa fac mai mult in aceasta situatie. Legislatia nu ne permite sa facem mai mult. Nimeni nu se poate apropia de un urs ranit fara sa isi riste viata, doar daca ne transformam, noi, prefectii in Sandokan sau Tarzan si ne luam sarcina sa tranchilizam ursul”, a zis prefectul de Bistrita-Nasaud in videoconferinta.

„Aveti perfecta dreptate, legislatia e neclara. Nu trebuie sa fiti nici Tarzan, nici Sandokan, important e sa respectam legea. Am discutat pentru anul viitor sa prindem in buget cursuri pentru fiecare judet astfel incat jandarmii sa fie autorizati sa foloseasca armele si tranchilizantele fara un medic veterinar care nu poate ajunge intr-un termen eficient”, a zis ministrul de Interne.

Marcel Vela a adaugat: `Legat de prefectul de Harghita, o sa va spuna de ce l-am demis. Nu a fost corect cu dl secretar de stat Petcu si l-a anuntat ca nu stia de eveniment sambata seara'.