VIDEO Discurs incredibil în Palatul Parlamentului: 'Eu să reduc emisiile din cauză ca Germania să poată polua, în continuare, nu prea cred că este în regulă'

România nu mai are industrie! Este semnalul pe care îl trage unul dintre ”greii” parlamentului, deputatul Sandor Bende, de la UDMR, președintele pentru Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Bende a explicat, la un eveniment organizat de Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică, cum a ajuns România de la o industrie puternică să fie, în 2023, codașa Uniunii Europene.

”România nu stă rău pe producția de energie electrică. Stă rău pe consumul de energie. Dacă în anii trecuți, chiar și în pandemie, aveam un consum de 7.500-8.000 de MWh, în ultimele săptămâni am putut să observ că acest consum nu prea atinge 7.000 MWh. Chiar acum 5 minute m-am uitat pe site-ul Transelectrica, avem un pic peste 6.000 de MWh. Asta înseamnă că în 2021 am avut un consum mediu de 60 TWh energie electrică, în 2022, am avut un consum mediu de 56 TWh, iar dacă tenndința rămâne ca azi, vom scădea la 52 de TWh. Nu cred că România reușește această performanță prin eficientizare, ci ceva dispare. Dispare industria, dispare consumatorul, ceea ce nu este în regulă! Asta înseamnă că suntem pe ultimul loc în UE la consumul mediu de energie electrică pe cap de locuitor. Asta înseamnă că nu avem industrie! Trebuie să creăm un teren fertil pentru ca industria să revină în România. România se bazează pe materie primă în industrie din import.”, a declarat Sandor Bende, președintele pentru Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților.

Deputatul UDMR a lansat un atac fără precedent la deciziile luate la Bruxelles și care au vizat România. Bende a spus că țara noastră a atins pachetul „Pregătiți pentru 55” din 2019, în timp ce alte țări, cum ar fi Germania, își păstrează industria poluantă, iar Bruxellesul face presiuni tot pe România să își reducă amprenta de carbon, ceea ce duce la dispariția industriei românești.

”În 1990, România a avut o industrie destul de puternică, dar, în ultimul timp, a ajuns destul de necompetitivă. În România, industria aproape a dispărut și este regretabil. Este benefic să avem grijă și de mediu, dar asta nu însemna că noi trebuia să oprim o industrie sau o parte din ea. Puteam să facem niște retehnologizări, pe care nu le-am făcut, puteam să regândim activitățile acestor industrii pentru a corespunde cerințelor din zilele noastre. Am făcut niște greșeli și trebuie să recunoaștem.

Tinderea spre 55%, reducerea emisiilor de carbon spre 55%, România, din păcate, a reușit să atingă această țintă în 2019. Am spus din păcate pentru că am atins această țintă nu prin retehnologizare, ci s-a obținut prin închiderea industriei, a unităților de producție. Suntem singurii în Europa care am ajuns la această limită, pe alții nici nu îi interesează. Nouă ni se spune încontinuu că trebuie să reducem emisiile ca să îmbunătățim media europeană. Eu, cu asta, sincer, nu sunt de acord! Eu să reduc emisiile din cauză ca Germania să poată polua, în continuare, nu prea cred că este în regulă. Părerea mea!

De ce a dispărut industria? Nu avem nicio strategie, nici pe economie, nici pe energie, nici în vreun alt domeniu.”, a spus Sandor Bende la evenimentul ”Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”.