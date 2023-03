Video - Documentarul în patru părţi 'Ed Sheeran: The Sum of It All', din 3 mai pe Disney+

Disney+ anunţă premiera documentarului în patru părţi „Ed Sheeran: The Sum of It All" sub semnătura producatorilor de Fulwell 73 Productions („Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", „Adele: One Night Only", „The Grammy Awards") premiaţi cu Emmy. Producţia îi poartă pe telespectatori într-o călătorie în jurul lumii evidenţiind cum a reuşit un copil bâlbâit la care nimeni nu se aştepta, să ajungă unul dintre cele mai mari superstaruri ale muzicii şi mai ales cum s-au născut hiturile sale. „Ed Sheeran: The Sum of It All", de la Disney Branded Television, va avea premiera mondială miercuri, 3 mai, pe Disney+.

Realizat de producătorii de la Fulwell 73 Productions ('Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium', „Adele: One Night Only", „The Grammy Awards"), câştigători ai Premiului Emmy, „Ed Sheeran: The Sum of It All", îmbină imagini inedite din arhiva personală, interviuri şi interpretări în exclusivitate, dezvăluind o latură foarte personală a lui Sheeran şi modul în care experienţele sale l-au modelat ca artist în prezent, informează News.ro.

Noul single al lui Sheeran , „Eyes Closed", ce se va lansa vineri 24 martie, şi albumul său '-' („Substract"), ajung la publicul de peste tot pe 5 mai.

Pentru prima dată, superstarul global Ed Sheeran deschide calea către o perspectivă extrem de sinceră asupra vieţii sale private, în timp ce explorează temele universale care îi inspiră muzica. Această serie îl urmăreşte pe Ed după ce află o veste care îi schimbă viaţa şi dezvăluie greutăţile şi triumfurile sale în timpul celei mai dificile perioade din viaţa sa. Îmbinând elemente exclusive şi inedite din arhiva personală, elemente de actualitate, interviuri autentice cu soţia şi cu cei dragi lui şi spectacole restrânse în locaţii cinematografice, serialul scoate la iveală opiniile lui Sheeran despre lume, despre el însuşi şi despre muzica sa, dar şi aduce în prim-plan un deceniu de hituri de care se bucură fanii din întreaga lume.

De-a lungul lungii carierei sale de succes, Sheeran a inspirat mai multe generaţii de adulţi, familii şi copii din întreaga lume cu muzica sa şi cu poveştile din cântecele sale. În fiecare episod, Ed se confruntă cu teme şi emoţii pe care le trăiesc majoritatea oamenilor. Şi îşi exprimă gândurile în timp ce îşi reevaluează viaţa şi modul în care această perioadă dificilă l-a influenţat pe el şi noua sa muzică. Cel de-al şaselea album de studio al lui Ed, " - " (pronunţat "Subtract"), va fi lansat vineri, 5 mai, prin intermediul Atlantic în SUA, Atlantic/Asylum Records în Marea Britanie şi Atlantic/Warner Music în restul lumii, iar single-ul principal "Eyes Closed" va fi lansat vineri, 24 martie.

"În acest documentar, vom dezvălui o latură a lui Ed Sheeran pe care fanii nu au mai văzut-o până acum", a declarat Ayo Davis, preşedinte, Disney Branded Television. "Împreună cu Fulwell 73, am creat ceva cu adevărat autentic şi personal, care nu numai că va distra publicul, ci îl va inspira să viseze măreţ şi să îşi urmeze pasiunile."

"Întotdeauna am fost foarte prudent în ceea ce priveşte viaţa mea personală şi privată; singurul documentar pe care l-am făcut vreodată a fost unul care s-a concentrat pe compoziţia cântecelor mele", a declarat Sheeran. "Disney m-a abordat pentru a face un documentar în patru părţi şi am simţit că este momentul potrivit să deschid uşa şi să las oamenii să intre. Sper ca oamenii să se bucure de el".

"Toată lumea din lume cunoaşte şi iubeşte cântecele lui Ed Sheeran, fiind coloana sonoră a atâtor momente din vieţile noastre", au declarat partenerii Fulwell 73, Ben Turner şi Ben Winston, într-o declaraţie comună. "Dar această serie prezintă adevăratul om din spatele hiturilor, într-un mod cu totul diferit după un an tumultuos din punct de vedere personal şi profesional. A fost o onoare pentru noi să realizăm această serie în patru părţi."