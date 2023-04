VIDEO | Doi poliţişti şi-au pierdut viaţa în prăbuşirea unui pod rutier din vestul Columbiei

Două camioane de poliţie încărcate cu arme, alte două care transportau diverse materiale şi o maşină au fost implicate în incident, au indicat autorităţile, care au raportat că doi poliţişti au murit şi 15 au fost răniţi.

Imaginile spectaculoase, înregistrate cu telefoanele mobile la câteva momente după incident, au făcut înconjurul reţelelor de socializare.

Injuries reported after bridge connecting Colombia’s Valle del Cauca and Quindio departments collapses into La Vieja River near La Tebaida https://t.co/emSqh17TCk