VIDEO Dorința lui Florin Spătaru: 'Ministerul Economiei să fie minister de resort pentru supravegherea pieței'

Florin Spătaru, actualul ministru al Economiei, dorește ca ministerul pe care îl conduce să ajungă să fie minister de resort pentru supravegherea pieței. La un eveniment al Grupului de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică, Spătaru a abordat și subiectul verificării standardelor, unde a punctat că își dorește ca Organismul Național de Standardizare din România să nu fie un simplu traducător al standardelor impuse de structurile internaționale.

”Vom crea alt mecanism al României de verificare a standardelor. Acest lucru se face prin laboratoare, prin institute de cercetare, pentru că avem anumite caracteristici economice și geografice. ARSO trebuie susținut pentru a nu deveni doar un traducător de standarde, ci un implementator de standarde. De aceea am făcut un memorandum ca Ministerul Economiei să fie minister de resort pentru supravegherea pieței, ceea ce va implica și activitatea în vămi pentru verificarea importurilor.”, a declarat Florin Spătaru la evenimentul ”Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”.

Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, Ministerul Economiei, comasat cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, va ajunge în portofoliul PSD, după ce Nicolae Ciucă va demisiona, iar Marcel Ciolacu va fi premierul propus de Klaus Iohannis.