VIDEO | Draymond Green a fost suspendat 'pe o perioadă nedeterminată' pentru că şi-a lovit un adversar

Draymond Green, component al echipei Golden State Warriors, a fost "suspendat pe termen nelimitat", miercuri, de NBA, după ce l-a lovit marţi seară pe pivotul Jusuf Nurkic (Phoenix), informează AFP.

Green (33 de ani), cvadruplu campion NBA cu Warriors, a avut numeroase gesturi nesportive de-a lungul carierei sale şi a fost deja suspendat cinci meciuri pentru că l-a strâns de gât pe francezul Rudy Gobert la jumătatea lunii noiembrie.

"Această decizie ţine cont de antecedentele lui Green în ceea ce priveşte comportamentul nesportiv", a precizat NBA într-un comunicat, adăugând că jucătorul "va trebui să îndeplinească anumite condiţii stabilite de ligă înainte de a putea juca din nou"

Marţi, Draymond Green l-a lovit puternic în faţă pe pivotul lui Phoenix Suns, Jusuf Nurkic, fiind imediat eliminat de arbitri în timpul înfrângerii echipei sale cu 119-116.

"Nu este stilul meu, dar îmi cer scuze faţă de Jusuf. Nu am avut intenţia de a-l lovi. Am vrut să fac un gest pentru a cere fault pentru că mă apuca de şold, aşa că mi-am întins braţele şi l-am atins (...) Îmi cunosc intenţiile şi a fost doar pentru a cere fault", a explicat Green după meci.

"Nu ştiu ce este în neregulă cu el. Personal, cred că 'fratele' are nevoie de ajutor", a comentat Nurkic. "Mă bucur că nu a încercat să mă stranguleze. Asta nu are nimic de-a face cu baschetul. Am văzut asta de multe ori, nu ştiu ce se întâmplă în viaţa lui, dar sper să se rezolve".

Green, de două ori campion olimpic cu echipa SUA (2016 şi 2021), fusese deja suspendat în play-off-ul trecut pentru că a călcat un adversar, şi-a lovit un coechipier la antrenament anul trecut sau a stat pe tuşă mai multe meciuri în finala din 2016 pentru un gest deplasat asupra lui LeBron James.