VIDEO| După 6 ani, Vladimir Putin ridică interdicţia zborurilor charter spre Egipt

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat joi reluarea zborurilor charter spre Egipt, după şase ani de la suspendarea lor din raţiuni de securitate naţională în urma prăbuşirii unui avion, transmite Reuters.

Zborurile au fost stopate după ce un avion Metrojet cu turişti ruşi la bord, care reveneau de la Sharm el-Sheikh la Sankt-Petersburg, s-a prăbuşit în peninsula Sinai în octombrie 2015. Au murit atunci 224 de persoane.

Rusia a concluzionat că avionul a fost distrus de o bombă plasată la bordul aeronavei. O grupare afiliată organizaţiei jihadiste Stat Islamic a revendicat atentatul, scrie Agerpres.ro.

Decretul lui Putin de ridicare a interdicţiei va fi o 'gură de oxigen' pentru staţiunile egiptene Sharm el-Sheikh şi Hurghada, care în trecut atrăgeau un mare număr de turişti ruşi.

Reluarea tuturor zborurilor între cele două ţări a fost convenită în aprilie, într-o discuţie telefonică între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sisi, informa la acea vreme preşedinţia de la Cairo.

President Vladimir Putin scrapped Russia’s ban on charter flights to Egypt on Thursday, six years after suspending them for national security seasons in the aftermath of a plane crash. https://t.co/WujqECzN1n