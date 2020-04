VIDEO Eduard Palaghiţă, românul care a adus Dacia 1300 la New York: Am fost și pe Ruta 66 cu ea

Eduard Palaghiţă, un român mutat cu familia în SUA pe când avea 12 ani, este proprietarul primei Dacii 1300 aduse în SUA. Deşi are o colecţie de automobile vintage, Dacia 1300 este maşina lui de suflet, cu care a mers și pe Route 66, anunță MEDIAFAX.

Dacă aveai un vis în copilărie încearcă să ţi-l aduci aminte. Poate că acum e momentul să trăieşti ce îţi imaginai atunci. Aşa începe şi povestea lui Eduard Palaghiţă. Avea 12 ani când s-a mutat cu familia în America în 1995 şi încă de atunci şi-a propus să aducă o Dacie peste ocean. Iar, în urmă cu câţiva ani, visul i s-a îndeplinit.

„Nu ştiu, aşa am avut o pasiune pentru maşini româneşti, adică, când eşti plecat de acasă vrei să ai ceva ce îţi aduce aminte de casă. Şi cum am aflat că se poate de fapt aduce o maşină mai veche în America... Deci legea în America este: dacă maşina e mai veche de 25 de ani poţi să o aduci fără nicio problemă. Şi atunci mi-am pus în plan să aduc o Dacie”, a povestit Eduard Palaghiţă.

Prima dată când a revenit în România a fost în 2015, când a participat la o întâlnire Dacia Clasic. Pasionat de maşini vintage, Eduard avea deja în colecţia sa un exemplar de Renault 12, o maşină care arată ca celebrul automobil românesc şi pe care a dat-o la schimb pentru o Dacie 1300 din 1977. Acesta avea să devină primul exemplar Dacia 1300 adus în SUA.

„Mereu promovez ceea ce fac, adică faptul că am adus o Dacie în America, am fost şi pe Ruta 66 cu ea, adică pe roţi din New York până în California. Şi îmi place să fac poze. Dacia este simbolul României”, a mai spus Eduard Palaghiţă.

Între timp, Eduard a achiziţionat din România şi un Aro 244, din 1992, pe care urmează să îl primească la New York.