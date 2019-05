VIDEO - Șeful diplomației americane se adresează poporului venezuelean: Momentul tranziţiei a venit!

"Momentul tranziţiei a venit", a afirmat sâmbătă secretarul de stat american, Mike Pompeo, într-o înregistrare video adresată poporului venezuelan, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Statele Unite stau cu fermitate alături de voi în căutarea libertăţii şi democraţiei", a adăugat şeful diplomaţiei de la Washington în acest mesaj difuzat pe Twitter.

"Puteţi avea cele mai înalte exigenţe faţă de instituţiile voastre, armata şi liderii voştri şi să cereţi revenirea democraţiei", a continuat el, încheind în spaniolă: "Estamos con ustedes" (Suntem alături de voi).

Opozantul Juan Guaido a lansat din nou un apel partizanilor săi să îndemne armate să îi întoarcă spatele preşedintelui Nicolas Maduro care, la rândul lui, le-a cerut trupelor sale să fie "pregătite" în eventualitatea unei acţiuni militare din partea Statelor Unite.

Mai devreme, şeful diplomaţiei americane a denunţat, într-un alt mesaj pe Twitter, represiunea "fără limită" a regimului venezuelean, referindu-se la intervenţia forţelor de securitate într-o biserică, şi a afirmat că susţine o "tranziţie paşnică" a puterii în favoarea lui Juan Guaido.

Administraţia Trump încearcă să-l îndepărteze de la putere pe Nicolas Maduro, care ar urma să fie înlocuit de preşedintele interimar Juan Guaido. Miercuri, secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat că o "intervenţie militară este posibilă (în Venezuela - n.r.). Dacă este necesar, asta vor face SUA".

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR