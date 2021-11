Video | Emil Săndoi, supărat pe greșelile de arbitraj: Nu e fair-play, nu e corect. Nici nu-mi vine să cred. Mi-e ruşine mie

Tehnicianul echipei Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, a declarat vineri seară, după meciul cu FC Rapid, scor 2-2, că rapidiştii au marcat golul de pe final dintr-un ofsaid clar şi că îi este ruşine de greşelile făcute de arbitri, conform news.ro

“Nu e fair-play, nu e corect. Nici nu-mi vine să cred. Mi-e ruşine mie să mă duc, pentru că nu ştiu ce să le spun în cabină în momentul ăsta. Când e un ofsaid atât de clar, cum să nu ridici? Nu ştiu unde a arbitrat dânsul. E meseria noastră, poate şi noi greşim câteodată. Dar e clar ca lumina zilei. Cum să nu indici ofsaid? Nu-mi explic. Cum poţi să judeci aşa pe invers o fază care este decisivă? Am mai spus, VAR-ul e sfânt. Acum noi mai aveam două puncte. Cine plăteşte pentru greşelile astea flagrante? Mi-e ruşine, vin din respect pentru dumneavoastră. Îmi vine să plec de unul singur, să merg o noapte întreagă. Nu se poate aşa ceva. Vrem puţin respect pentru munca pe care o facem. Mi-e ruşine! Nu e posibil să ni se ia din munca noastră. Poate dacă nu sunt greşeli ca astea poate ierarhia ar fi alta. Astăzi am întâlnit o echipă foarte bună, dar pe care am ştiut să o blocăm. Mi-e ruşine de greşelile pe care le fac alte persoane”, a spus Săndoi pentru posturile care transmit Liga 1.

Formaţia Chindia Târgovişte a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Rapid, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii 1, în care a reuşit să înscrie două goluri deşi avea doi jucători eliminaţi. Partida a fost arbitrată de Andrei Florin Chivulete, ajutat de asistenţii Mircea Grigoriu şi Sebastian Gheorghe.

Au marcat: Neguţ ’53, Popa ’62 / Ilie ’60, Marzouk ‘90

De la gazde au fost eliminaţi doi jucători, Corbu în minutul 33 (direct) şi Căpuşă ‘45+2 (după două cartonaşe galbene).