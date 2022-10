Video / Episod uluitor la summitul de la Astana: Vladimir Putin, admonestat de președintele Tadjikistanului

Președintele rus Vladimir Putin a avut parte de un moment delicat la summitul de la Astana, acolo unde a fost admonestat la scenă deschisă de președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmonov.

După ce Putin a insistat la summit că războiul declanșat de ruși în Ucraina nu a afectat caracterul și profunzimea relației Rusiei cu alte state foste sovietice, liderul tadjic i s-a adresat pe un ton de reproș: „Vă rOg să nu vă mai referiți la statele din Asia Centrală ca fiind fostul URSS”.

At the summit in #Astana, President of #Tajikistan Rahmon addressed Putin: "Please do not relate to the countries of Central Asia as the former #USSR!" pic.twitter.com/4bbSsJWDb9