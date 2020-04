VIDEO Escadroane din cadrul US Air Force și US Navy au survolat New York-ul în semn de omagiu pentru cadrele medicale

Un escadron din cadrul Forţelor aeriene (US Air Force) şi unul din cadrul Marinei (US Navy) au survolat New Yorkul şi regiunea oraşului într-un omagiu adus personalului de îngrijire şi de la urgenţe, relatează AFP.

Cele două formaţiuni - de şase aviane fiecare, Thunderbirds din cadrul US Air Force şi Blue Angels US Navy - au trecut pe deasupra Manhattanului marţi la prânz (19.00, ora României), după care s-au despărţit către New Jersey.

Ele au decorat cerul cu dâre albe şi apoi au survolat unul câte unul cele cinci mari cartiere - New York, Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx şi noul Manhattan.

Zeci de persoane au ieşit în parcuri, în oraş, pentru a asista la spectacol, cu riscul de a pune în pericol distanţarea socială, iar altele au observat scena de pe acoperişul imobilelor.

După un survol de aproximativ 40 de minute în total, avioanele s-au îndreptat către Philadelphia, pe care au survolat-o către ora locală 14.00 (21.00, ora României).

Intitulată "America Strong", include survolarea şi altor oraşe şi regiuni din Statele Unite, tot în vederea aducerii unui omagiu personalului considerat esenţial funcţionării ţării.

Începând de săptămâna viitoare şi până la jumătatea lui mai, aeronave urmează să efectueze un survol la ”una-două zile”.

Operaţiunea le permite piloţilor să efectueze un număr de ore de zbor minimum obligatoriu în vederea păstrării certificărilor, au anunţat Forţele aeriene într-un comunicat.

Noul coronavirus a ucis 2.207 de oameni în 24 de ore în Statele Unite - un bilanţă zilnic în creştere, a anunţat marţi Universitatea Johns Hopkins.

După ce bilanţul zilnic al morţilor a scăzut în jurul a 1.300 de morţi duminică şi luni, acesta a depăşit 2.200 marţi seara, potrivit universităţii.

Bilanţul american al epidemiei a crescut astfel la 58.351 şi a depăşit numărului militarilor americani ucişi în cei 20 de ani ai Războiul din Vietnam.

VIDEO: Flyover salutes frontline workers.



The US Air Force's Thunderbirds and Navy's Blue Angels fly over New York City, New Jersey and Philadelphia in a salute to health care staff and other essential workers on the frontlines against the #coronavirus outbreak pic.twitter.com/QLrng9D7eX — AFP news agency (@AFP) April 29, 2020