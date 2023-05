VIDEO | Faza anului: Au căzut ca popicele în timpul etapei a șasea a Turului Bretaniei

Rutierii, care rulau cu 60 de kilometri pe oră, au căzut ca nişte piese de domino, unul după altul, pe un drum acoperit de o peliculă de pământ umed şi extrem de alunecos.

În ciuda prezenţei unui motociclist care să avertizeze asupra pericolului, bărbatul din fruntea plutonului a derapat şi a provocat haos în spatele său, aproape toţi urmăritorii săi izbindu-se unii de alţii. Mai mulţi motociclişti au fost răniţi, iar patru dintre ei au fost transportaţi la cel mai apropiat spital.

Cursa a fost neutralizată timp de o jumătate de oră înainte ca organizatorii să decidă anularea etapei.

"Toţi coechipierii mei au căzut. Colegul meu de cameră a terminat ziua în spital. Este un moment pe care cu siguranţă nu-l voi uita niciodată. Când m-am întors, i-am văzut pe toţi aceşti rutieri la pământ. A fost cu adevărat impresionant", a declarat Simon Pellaud, unul dintre puţinii participanţi care nu a fost implicat în accident, pentru France 3 Bretagne.

"Decizia (de a anula etapa) nu a fost uşor de luat. În ceea ce priveşte accidentul, a fost doar un mic sector noroios pe un traseu frumos şi uscat. Trecerea a fost marcată de Garda Republicană cu un steag galben. A fost nevoie doar de această căzătură în faţă pentru a antrena întregul pluton. Este un fapt de cursă", a declarat Christophe Fossani, preşedintele Turului Bretaniei.

La 6e étape du Tour de Bretagne a été annulée ce dimanche après une grosse chute collective, survenue à 80km sur une route boueuse. Toutes les ambulances ont été mobilisées et la course n'a pas pu repartir.

???? via @leboucheranato1pic.twitter.com/kYd7tKMb15