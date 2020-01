VIDEO Faza zilei la Australian Open: Rafael Nadal a tras o 'mare sperietură', după ce a lovit în cap un copil de mingi. Ce gest a făcut tenismenul

Rafael Nadal a lovit din greșeală o fetiță aflată în apropierea terenului, încercând să trimită mingea adversarului. Imediat după, Nadal a fugit la fetiță și a sărutat-o pe obraz. Incidentul a avut loc joi, în timpul meciului cu Federico Delbonis, câștigat de iberic cu scorul de 6-3, 7-6(4), 6-1, scrie Mediafax.

Încercând să ajungă la serviciul lui Delbonis, Rafael Nadal nu s-a poziționat corect și a trimis greșit mingea care a lovit-o puternic pe fata aflată lângă arbitru. Când a văzut ce s-a întâmplat, Rafael Nadal s-a repezit spre fetiță și a verificat dacă este în regulă. Vizibil emoționată și fericită, fata l-a asigurat că nu a pățit nimic. Rafael Nadal a sărutat-o pe fetiță pe obraz și s-a întors la joc.

În turul trei al Australian Open, Rafael Nadal se va înfrunta cu Pablo Carreno-Busta (30 ATP), cel care l-a învins pe Peter Gojowczyk (120 ATP), cu scorul de 6-4, 6-1, 1-6, 6-4.

"One of the scariest moments of my career"@RafaelNadal talks us through *that* moment with the ballgirl