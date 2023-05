VIDEO - Filmarea ca ar putea declanșa noi proteste în SUA: Puşcaş marin, acuzat de uciderea unui tânăr afroamerican prin strangulare

”Putem confirma că Daniel Penny va fi arestat şi inculpat de omor din culpă”, a anunţat joi, într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Procuraturii din Manhattan.

Militarul Daniel Penny, în vârstă de 24 de ani, urma să- compară vineri ”pentru a fi inculpat de un tribunal penal din Manhattan”, a anunţat el.

Daniel Penny este suspectat că i-a cauzat, la 1 mai, moartea - prin ”compresie” pe gât - lui Jordan Neely, în vârstă de 30 de ani, potrivit Medicinii Legale a New Yorkului.

Jordan Neely, un tânăr afroamerian care trăia pe străzile din Manhattan, era cunoscut de zece ani, din cauza asemănării şi prestaţiilor sale prin care imita pe legenda muzicii şi dansului Michael Jackson (1958-2009).

O înregistrare video a dramei, difuzată de întreaga presă, a stârnit o emoţie puternică la New York.

Timp de cinci minute, ea arată victima la pământ, într-un vagon de metrou, la New York.

Daniel Penny este culcat în spatele tânărului pentru a-l imobiliza, strângându-l de partea superioară a corpului.

Unii pasageri, în picioare, deasupra celor doi tineri, par descumpăniţi, iar alţii încearcă vag să-l ţină de mâini pe Jordan Neely, care se zbate.

Un martor a declarat AFP că Jordan Neely a dat buzna în vagon ţipând la pasageri şi cerându-le de mâncare sau de băut.

Poliţia, trimisă în metrou, l-a interogat scurt pe suspectul prizei strangulării, iar Parchetul din Manhattan l-a urmărit penal abia după zece zile.

Jordan Neely, a cărui familie şi ale cărui rude s-au exprimat în presă, este o persoană fără adăpost cunoscută la New York, care a fost arestată de zeci de ori, din cauza ”tapajelor” în spaţiul public.

El suferea, la fel ca multe alte persoane fără adăpost, de tulburări psihiatrice, într-un megalopolist cu 8,5 milioane de locuitori plin de inegalităţi socio-economice abisale.

Stânga newyorkeză a denunţatacest caz.

Reprezentanta democrată din New York în Camera Reprezentanţilor de la Washington Alexandria Ocasio-Cortez a acuzat o ”crimă”.

Mai multe manifestaţii au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute - cea mai violentă vinerea trecută, care s-a soldat cu zece arestări în metrou.

BREAKING: Full footage reveals former Marine Daniel Penny putting Jordan Neely in 'recovery position', passengers complimenting him.



This needs to go viral. Killers don’t get complemented by strangers and they don’t put people in the recovery position. pic.twitter.com/mYhZsrSW2g