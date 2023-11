VIDEO | Filmarea din tunelurile Hamas aflate sub spitalul Al-Shifa: dovezile publicate nu susțin multe dintre afirmațiile Israelului

Directorul celui mai mare spital din Gaza a fost arestat în timp ce Israelul a publicat noi imagini cu ceea ce susține că este un complex subteran folosit ca centru de comandă și control al Hamas. Mohammad Aba Salmiya, directorul spitalului Al-Shifa, a fost reținut joi, împreună cu mai mulți medici, în timp ce aceștia erau evacuați spre sud, scrie The Telegraph.

Forțele de Apărare ale Israelului (FDI) au declarat că acesta a fost interogat după ce au fost descoperite dovezi "care arată că spitalul Shifa, aflat sub conducerea sa directă, a servit drept centru de comandă și control al Hamas".

"Rețeaua de tuneluri teroriste a Hamas situată sub spital a exploatat, de asemenea, energia electrică și resursele luate din spital", a precizat FDI într-un comunicat. "În spital, sub conducerea sa, a existat o activitate teroristă extinsă a Hamas. "Constatările privind implicarea sa în activități teroriste vor determina dacă va fi supus unor interogatorii suplimentare".

The Telegraph a analizat și geolocalizat o tranșă de imagini difuzate de Forțele de Apărare Israeliene (IDF) care arată într-adevăr tuneluri cu camere interconectate sub spital. În timp ce imaginile dovedesc existența unor tuneluri sub complex, rămâne neclar dacă acestea făceau parte dintr-un centru de comandă al Hamas, așa cum susține Israelul.

După arestarea lui Salmiya, Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că va înceta să mai coordoneze cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) orice viitoare evacuări de personal medical și pacienți din spitalele asediate de Israel.

"Suntem profund surprinși de poziția ONU și a OMS, care nu au oferit nicio explicație pentru această crimă. "Înainte de a prelua controlul asupra Al Shifa săptămâna trecută, Israelul a susținut că spitalul construit de Israel servea drept sediu pentru Hamas. În ultimele zile, forțele israeliene au asediat spitalul, iar mai târziu au efectuat un raid asupra acestuia. Lunetiști postați pe acoperișurile din apropiere ar fi tras asupra tuturor celor care încercau să se deplaseze dintr-o aripă a spitalului în alta.

Reprezentanții FDI au arătat reporterilor, în această săptămână, camere subterane în care, potrivit lor, se ascundeau luptătorii și unde erau ținuți unii dintre prizonieri. Dar dovezile publicate până acum nu coroborează încă afirmația Israelului potrivit căreia Al Shifa a servit drept centru nervos al Hamas.

Într-un videoclip publicat pe canalele oficiale de socializare ale IDF, purtătoarea de cuvânt a IDF, Masha Michelson, purtând o vestă de corp verde măsliniu și o cască, arată o serie de arme, drone și laptopuri capturate de Hamas. Ea intră într-un tunel neiluminat, format din "mai multe camere", inclusiv o baie și o zonă de bucătărie.

În ciuda faptului că Michelson insistă asupra faptului că imaginile filmate reprezintă o dovadă că "Hamas folosește acest loc ca centru de comandă și control", nu există niciun semn vizibil de activitate umană în niciuna dintre camerele din turul vizual. Pereții tunelurilor înghesuite, din beton, sunt goi, iar pe podelele instalației subterane nu există gunoi, semn că nu a fost folosită recent.

Una dintre încăperi este placată cu gresie și are o chiuvetă montată pe un dulap de oțel, asemănătoare cu cele întâlnite în unitățile medicale. O filmare aeriană, prezentată într-un al doilea videoclip al IDF, arată intrarea în sistemul de tuneluri cuibărită într-un crater lângă Al Shifa.

Soldații israelieni îi duc pe telespectatori mai adânc în labirintul subteran, arătând din nou doar cochilii de pasaje complet goale, lipsite de orice semn de viață. O altă înregistrare video oferă mai multe dovezi că rețeaua de tuneluri a fost folosită mai recent, în timp ce un cameraman al IDF se cațără peste grămezi de lucruri împrăștiate pe podeaua unei case civile.

Într-o cameră, un grup de soldați israelieni puternic înarmați se află deasupra unui set de scări care coboară într-un tunel întunecat, o sticlă de băutură goală din plastic ocupând prima treaptă.

Cu toate acestea, filmarea se oprește brusc în dreptul unei scări metalice în spirală care se îndreaptă spre întunericul de dedesubt.În schimb, aduce privitorul înapoi în clădirea de deasupra, care seamănă cu o școală cu tablă folosită și postere în limba engleză pe perete.

Aflat într-o altă porțiune a rețelei de tuneluri, despre care se spune că ar avea o lungime de 300 de metri, un purtător de cuvânt al IDF a afirmat că "tot echipamentul a fost evacuat" din încăperile goale, care păreau a fi o serie de toalete și dușuri.

Videoclipul se termină la o scară metalică în spirală, asemănătoare cu cea pe care se vede intrând în tuneluri dintr-o casă civilă.Israelul a fost supus unor presiuni internaționale tot mai mari pentru a-și susține afirmațiile potrivit cărora Hamas a construit o bază teroristă sub spitalul asediat.Unitatea a suportat un asalt pe scară largă din partea IDF, forțând evacuarea pacienților vulnerabili pe fondul bombardamentelor intense asupra zonei înconjurătoare.

Imagini de pe camerele de supraveghere care arată cum ostaticii sunt luați în al Shifa au fost publicate de Israel pentru a-și justifica afirmațiile.

Spitalul a fost construit inițial când statul Israel deținea controlul deplin asupra zonei. Fostul prim-ministru israelian Ehud Barak a declarat la începutul acestei săptămâni pentru CNN că o parte din spațiul subteran de sub Al Shifa a fost construit de inginerii israelieni.

Oficialii israelieni au declarat că Hamas a săpat alte câteva etaje și a adăugat mai multe tuneluri la zonele de subsol construite inițial în anii 1980.

