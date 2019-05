VIDEO Fiul lui Radu Mazăre, detalii despre ce urmează pentru tatăl său: 'Se află sub protecția ONU'

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat, luni, că instituția pe care o conduce a transmis documentele necesare în vederea extrădării fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, din Madagascar, luni la ora 09.00 acestea fiind primite de ministerul Justiției din Madagascar.

Răducu Mazăre, fiul lui Radu Mazăre, a declarat, luni seara, la România TV, că fostul primar al Constanței se află sub protecția ONU, pentru că a cerut statut de azilant, și că nu va fi extrădat prea curând în România.

”Îl vizitez zilnic, îi duc mâncare. Este în centrul de unde urmează să fie extrădat. Doarme pe o saltea de burete, merge la o baie comună. Așteptăm documentele de extrădare. Dosarul ajunge la un judecător, nu o să fie imediat extrădat. Madagascar e o țară democrată. Când era pe aeroport să plece, a venit un comisar și i-a spus să meargă cu el și nu i-a arătat niciun document și l-a dus la acest centru, unde se află și acum.

El a depus cerere de azil politic. Nu ne așteptam să se întâmple ce s-a întâmplat. Așteptăm un document de la ONU, care să sperăm că e în avantajul lui. Acolo am depus cerere de azilant, la ONU. Cât timp i se analizează dosarul, el se află sub protecția lor (n.r. a ONU). Tata are un teren pe care s-au construit niște investiții. El spune că oamenii de aici sunt de o bunătate nemaiîntâlnită. I-am dus cărți să citească.”, a declarat Răducu Mazăre.

”Astăzi, 13 mai, dosarul de extrădare al domnului Radu Ștefan Mazăre a fost predat autorităților competente din Republica Madagascar. La ora 8.00, dosarul a fost predat Ministerului Afacerilor Externe, iar la ora 9.00 a fost predat Ministerului Justiției din Republica Madagascar. Dosarul cuprinde cererea de extrădare precum și toate documentele transmise de instanțele competente din țara noastră, atât în limba română cât și traduse autorizat în limba franceză. Astfel, Ministerul Justiției din România și-a îndeplinit obligația legală în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. După cum știți, măsura arestării provizorii a fost dispusă de autoritățile din Madagascar pe o perioadă de 6 zile, începând cu data de 8 mai 2019. Cu un efort extraordinar, colegele și colegii mei din Ministerul Justiției au reușit să pregătească dosarul de extrădare, contra cronometru, în mai puțin de 48 de ore, în ciuda volumului impresionant de documente. Știți că au fost și sunt peste 600 de pagini”, a declarat Ana Birchall., luni dimineață, la Ministerul Justiției.

Ministrul a explicat care a fost procedura de alcătuire a dosarului și de trimitere și că dosarul a fost trimis concomitent și în format electronic la Ministerul Justiției din Madagascar.

”Dosarul complet de extrădare a fost sigilat de mine personal, sâmbătă, 11 mai, la ora 20.00 și două minute iar ulterior a fost predat reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe pentru a fi transmis personal prin curier diplomatic autorităților din Madagascar. Concomitent, dosarul de extrădare a fost transmis în format electronic și la Ministerul Justiției din Republica Madagascar în aceeași seară. În aceeași seară, a zilei de 11 mai, la ora 22.29, Biroul Interpol a confirmat Ministerului Justiției din România că întreaga documentație a fost primită și trimisă inclusiv prin rețeaua Interpol. În dimineața zilei de 12 mai un curier diplomatic a plecat în Madagascar cu toate documentele predate, sub sigiliu, de Ministerul Justiției. Aceste documente au fost predate personal în această dimineață, avem și confirmarea de primire, reprezentanților Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe din Madagascar. ", a mai spus Birchall.

Luni era ultima zi când Ministerul Justiției trebuia să trimită documentele necesare extrădării lui Radu Mazăre din Madagascar. Încă de vineri, când Curtea de Apel București a expediat către Ministerul Justiției documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale, Ana Birchall a anunțat că sunt 600 de pagini de tradus.

Birchall a explicat cadrul legal care va fi aplicat pentru aducerea în țară a lui Radu Mazăre: „Covenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, semnată la Palermo, în anul 2000, ratificată prin legea 365/2002. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei. (...) Republica Madagascar este parte la ambele convenţii. În ceea ce priveşte cadrul legal intern, acesta este reprezentat de titlul 2 din legea 302 din 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, colaborată cu dispoziţiile Codului de Procedură Penală al României”.

Fostul edil are de executat o condamnare definitivă: judecătorii instanţei supreme l-au condamnat, în 8 februarie, la 9 ani de închisoare cu executare pe fostul primar al Constanţei. Radu Mazăre a fost acuzat, alături de alţi funcţionari, de atribuirea nelegală a unor terenuri (plaje şi faleze din Constanţa), prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la 114 milioane de euro. Decizia instanţei a venit după nouă ani de procese şi alte opt amânări consecutive de pronunţare a unei sentinţe.

