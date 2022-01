VIDEO - Florin Cîțu acuză probleme în coaliție: 'Sunt surprins neplăcut'

Liderul PNL, Florin Cîțu, s-a declarat vineri „suprins neplăcut” de faptul că Guvernul a adoptat o inițiativă propusă de Ministerul Sănătății condus de PSD și liberalii nu au fost anunțați în coaliție despre proiect.

Întrebat de ce măsura prin care statul ar fi trebuit sa acopere o parte din costul unei consultatii din spitalele private, ce urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2022, a fost prorogata pentru anul 2025 printr-o OUG, liderul PNL a răspuns: „Nu a fost discutat in coalitie acest lucru. Mi se pare exagerata amanarea pana in 2025. Sunt surprins neplacut ca nimeni din coalitie nu stia, am vazut pe urma pe surse. Nu stiu explicatia, am aflat dupa aceea, ministrul Sanatatii va trebui sa explice de ce a luat aceasta decizie. Pentru mine, ca presedinte PNL, este surprinzator ca nu am stiut ca s-a luat aceasta decizie. Vom discuta in coalitie acest lucru.

Ce vreau eu e sa fie multa transparetnta, asta vreau. In rest, impreuna vom gasi solutii. Vreau mai multa transparenta si asta o sa cer in coalitie. Increderea se bazeaza pe transparenta si poate exista o explicatie pentru care nu am stiut de aceasta prorogare”.