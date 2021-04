VIDEO - Florin Cîțu anunță revenirea la normalitate

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la Guvern, că azi se va publica în Monitorul Oficial decizia sa prin care se constituie „Comitetul interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate de la 1 iunie 2021”.

„Este vorba de un prim pas. Ar trebui sa avem la finalul lunii mai 5 milioane de persoane vaccinate, la finalul lunii iulie asa cum arata calendarul 10 milioane de persoane vaccinate, deci 70% din populatie si putem sa vorbim in aceste doua etape de redeschiderea economiei. Vreau sa ne pregatim sa luam cele mai bune masuri”, a declarat premierul. El a indicat ca restrictiile se vor ridica in ordinea inversa in care au fost introduse, adica cele mai recente restrictii vor disparea primele.