VIDEO Florin Cîțu confirmă STIRIPESURSE.RO: 'Moțiunea se cheamă România Liberală'

Florin Cîțu a confirmat informațiile prezentate în exclusivitate de STIRIPESURSE.RO! Moțiunea cu care va candida la șefia PNL se numește ”România Liberală” și urmează să fie depusă în weekend.

”A fost o întâlnire foarte bună, într-un moment important pentru PNL. Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat un BPN pentru a numi ministrul Finanţelor Publice. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectificarea bugetară, alocări de resurse importante în economie, aşa cum am obişnuit, eficient. Şi, bineînţeles, am discutat strategia pentru perioada următoare, pentru că intrăm în linie dreaptă pentru congresul din 25 septembrie. Cam aceasta a fost discuţia în această seară şi temele dezbătute.

Vă asigur că toate procedurile au fost respectate, nu a fost doar un sms, a fost şi discuţia pe care am avut-o cu domnul preşedinte, şi la telefon şi faţă în faţă, despre acest BPN, nu e chiar din scurt, a fost discuţia ieri, BPN este mâine, deci cred că două zile sunt de ajuns.

Moțiunea se cheamă ”România Liberală”, în weekend o voi depune. Până în 2024 veți vedea că vom câștiga toate alegerile. Susținem în continuare ”Fără penali în funcții publice”.”, a spus Florin Cîțu.

Șeful Guvernului este optimist și a anunțat că va câștiga alegerile din PNL deoarece se bucură de susținere în cadrul partidului, în ciuda dezvăluirilor privind trecutul său.

„Nu a venit târziu, susținerea a venit când trebuie, totul este bine, mergem înainte.. Sunt un om politic pe picioarele mele, nu a fost nici un reproș”, a adăugat Florin Cîțu.

Declarațiile au fost făcute marți seara, la finalul unei ședințe la care au participat Florin Cîțu și susținătorii săi din PNL.