VIDEO Florin Cîțu crede că nu există probleme reale în România: 'Dacă pierdem timpul cu un filmuleț postat de mine...' + Ce spune de vizita la Vama Veche

Premierul Florin Cîțu a spus, joi seară, la TVR, că a avut motive întemeiate pentru care nu a ajuns la Vama Veche, dar a promis că va posta pe Instagram în momentul în care va merge acolo. În plus, prim-ministrul crede că românii nu au așa de multe probleme din moment ce stau pe internet și comentează postările pe care le face.

"Am văzut că acolo, la Vama Veche, e cu PSD, trebuie să mă duc la Corbu. Am avut o vară, a fost campania din PNL, PNRR, nu am avut timp să ajung la Vama Veche. Am fost doar la Ziua Marinei. Când o să ajung, o să vedeți pe Instagram. Mie îmi plac răsăriturile, deci cine vrea să mă vadă trebuie s[ vin[ devreme.

S-a discutat foarte mult despre ce postez, deci trag concluzia că nu există probleme reale în România. Dacă pierdem timpul cu un filmuleț postat de mine. Ne uităm, ne amuzăm, dar sunt alte lucruri importante", a spus Florin Cîțu.