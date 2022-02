Video | Florin Cîțu dă atacul la noul președinte al USR: Drulă nu a făcut nicio reformă

Florin Cîțu, președintele PNL, lansează primul atac la adresa lui Cătălin Drulă, după ce fostul ministru al Transporturilor a fost desemnat președinte interimar al USR. Cîțu îl acuză pe Drulă că nu a făcut nicio reformă, doar a încercat să dea impresia că se luptă cu sindicatele.

„Eu când am preluat mandatul de premier am spus că nu mă interesează costul politic. M-am dus, am împins reforme, m-am certat cu toți prin guvern, pentru că era singura șansă. Eu chiar credeam că avem 4 ani de zile să nu-i intereseze de campania electorală. Am fost dezamăgit, bineînțeles, pentru că am pornit la drum, iar după șase luni am încercat să văd dacă la Metrorex se face reformă, nu s-a făcut, dar mi s-a cerut să dau aceeași subvenție ca înainte, deși schimbasem oamenii. La CFR Marfă nu s-a făcut nimic, la CFR Călători nu s-a făcut nimic, la Tarom am început reforma și omul pe care îl adusesem noi a fost dat afară de Drulă, l-am repus acum. Sunt oameni care au câștigat în ochii cetățenilor votul promițând vă vor face ceva, când au ajuns acolo au văzut că e greu să te bați cu sindicatele, nu vrei să te bați cu nimeni și atunci mai bine deturnăm atenția, mai bine nu facem nimic. De asta am luat unele decizii ca unii oameni să plece acasă, pentru că nu se întâmpla nimic”, a afirmat Cîțu, la B1 TV.

Florin Cîțu nu a ratat ocazia să arate și spre Nicușor Dan, pe care îl încadrează tot în categoria politicienilor care au promis multe în opoziție, dar nu și-a mai asumat riscul reformelor după accederea în funcția publică.

„Avem lideri care câștigă pe opoziție împotriva celor care au fost cu politica 'merge și așa'. Deci un lider nou, care promite. Cumva, când ajung, acolo nu își asumă riscul mai departe”, a afirmat Cîțu. Întrebat dacă se referă la Nicușor Dan și la Dominic Fritz, liderul PNL a răspuns: „Și la Nicușor Dan, Dominic Fritz, sunt mai mulți în țară.”

Relația tensionată dintre Florin Cîțu și Cătălin Drulă a început încă de pe vremea coaliției PNL-USR. După ce Florin Cîțu l-a remaniat pe Vlad Voiculescu, Drulă l-a numit „zombie politic”.