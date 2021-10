VIDEO | Florin Cîțu, desemnat premier din nou? Cioloș: 'Nu sunt convins e o variantă constituțională'

Dacian Cioloș, premierul desemnat, afirmă că o eventuală desemnare a lui Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru, dacă parlamentul nu votează Guvernul Cioloș 2, ar putea fi neconstituțională. USR nu va susține această variantă, precizează Cioloș, în contextul în care s-a vehiculat că USR ar putea adera la ideea alegerilor anticipate într-un asemenea scenariu.

„Președintele ia decizii pe baza elementelor pe care le are și a obiectivelor pe care le are. Vizavi de o desemnare din nou a lui Florin Cîțu, după ce a picat cu brio în parlament, eu mi-am exprimat opinia și USR a fost foarte clar din acest punct de vedere. Acum ce intenții și calcule are domnul președinte, dânsul poate să vă spună. Noi nu am susține o astfel de variantă. Dacă o astfel de variantă e constituțională. E un lucru de verificat. Am discutat și cu colegi cu expertiză constituțională din partid și eu încă nu sunt convins e o variantă constituțională. Dar să presupunem... dacă domnul Cîțu poate să formeze o majoritate în Parlament, poate să fie o opțiune”, a declarat Dacian Cioloș, la Digi 24.

Întrebat dacă USR ar ataca la CCR o asemenea desemnare, Cioloș a răspuns: „Nu știu, nu ne-am pus problema, pentru că sper să nu fie cazul. De o lună de zile discutăm Florin Cîțu în sus, Florin Cîțu în jos. Eu înțeleg că a fost ales președinte PNL, dar sunt alte opțiuni care în momentul de față pot să fie probabil alternative mai viabile pentru o construcție politică majoritară în parlament. Dar fiecare partid își ia propriile decizii și și le asumă.”

Amintim că există o decizie a Curții Constituționale, din 2020, în care se arată că desemnarea lui Ludovic Orban pentru funcția de prim-ministru, în contextul în care tocmai fusese demis prin moțiune de cenzură, este neconstituțională. Liderii PNL susțin însă că această decizie nu s-ar aplica în cazul redesemnării lui Cîțu, pentru că nu sunt întrunite condițiile descrise în decizia CCR.