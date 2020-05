VIDEO Florin Cîţu, după ce a împrumutat încă 3,3 miliarde de euro într-o zi: 'Finanţăm toate cheltuielile pe care le avem în buget, fără să existe probleme'

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a afirmat, miercuri, referitor la suma de 3,3 miliarde de euro atrasă de pe pieţele externe, că această emisiune de obligaţiuni oferă Guvernului "confortul ca în acest an putem să finanţăm toate cheltuielile pe care le avem în buget fără să existe probleme în perioada următoare".

Cîţu a vorbit, miercuri, şi despre împrumutul de 3,3 miliarde de euro,luat de pe pieţele financiare.

"Eu ţin minte că acum câteva săptămâni, triada Tăriceanu-Ponta-Ciolacu ne acuzau că acest guvern nu poate să se împrumute, nimeni nu vrea să împrumute acest guvern. Am ieşit pe pieţele internaţionale, unde suntem judecaţi la sânge şi analiza pe care o fac aceşti investitori asupra modului în care guvernăm este la superlativ, este făcută de profesionişti, şi interesul pentru România a fost de aproape 14 miliarde de euro. Din aceste 14 miliarde de euro, am ales să împrumutăm 3,3 miliarde de euro, pentru că împrumutasem deja la începutulanului 3 miliarde de euro şi dacă vă uitaţi la media randamentelor cu care ne-am împrumutat în 2020 pe piaţa internaţională veţi vedea că este cu mult sub media, este o minimă istorică pentru tot ce s-a făcut până acum", a afirmat Cîţu.

El a spus că în aprilie şi mai România s-a împrumutat mai ieftin decât se împrumuta PSD anul trecut în aceeaşi perioadă.

"Suntem astăzi pe pieţele internaţionale văzuţi foarte bine, există încredere foarte mare a investitorilor în acest guvern, dacă interesul a fost atât de mare, a fost de fapt cea mai de succes emisiune de obligaţiuni în această perioadă de criză şi au fost mai multe ţări care au emis obligaţiuni şi ştiu foarte multe ţări care încercau să atragă mai mulţi bani şi nu au reuşit. Şi această emisiune de obligaţiuni ne oferă nouă confortul ca în acest an putem să finanţăm toate cheltuielile pe care le avem în buget fără să existe probleme în perioada următoare. În ceea ce priveşte viitorul, bineînţeles că ne uităm în continuare la a ieşi pe pieţele internaţionale pentur a finanţa deficitul bugetar şi vreau să vă spun că ceea ce a reuşit acest guvern, să finanţeze un deficit bugetar de aproape 7% din PIB, fără să ceară ajutorul unei instituţii internaţionale, fără să fim într-un acord cu o instituţie internaţională, reprezintă o premieră nu numai pentru România, dar pentru foarte multe ţări din lume", a susţinut Cîţu.

"România a atras 3,3 miliarde euro de pe pieţele externe de capital la costuri atractive în contextul propagării pandemiei Covid-19. (...) Valoarea totală a emisiuni este de 3,3 miliarde euro, nivelul subscrierii finale fiind de peste 3 ori mai mare, prin participarea unui număr de peste 585 de investitori", a arătat Ministerul de Finanţe într-un comunicat.