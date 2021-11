VIDEO Florin Cîțu, după ce a negociat cu Marcel Ciolacu: 'Este singurul scenariu, premierul va fi de la PNL'

Dacă Marcel Ciolacu a ezitat să recunoască faptul că viitorul premier va fi de la PNL, Florin Cîțu a declarat ferm, după negocierile cu PSD, că Nicolae Ciucă va fi urmașul său la Palatul Victoria.

”Aceasta a fost decizia partidului, mergem înainte cu decizia partidului. Eu am propus să se renunțe de două ori la acest mandat, eu l-am propus de două ori pe Nicolae Ciucă ca să deblocăm aceste negocieri. Eu zic că e o mare victorie ca partidul mai mic să aibă premierul. Suntem la negocieri, eu cred că s-a agreat ca PNL să dea premierul. Eu așa cred, pentru că altfel nu am negocia. Am decis ca Nicolae Ciucă să conducă negocierile. Este singurul scenariu, premierul va fi de la PNL.”, a spus Florin Cîțu.

