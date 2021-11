VIDEO Florin Cîțu, după ce a rezistat numai 11 luni ca premier: 'E media ultimilor 7 ani' + DEZVĂLUIRI despre ce i-a lăsat lui Nicolae Ciucă

Florin Cîțu spune că România ar trebui să aibă un deficit bugetar sub 7%, însă nu știe ce va face urmașul său la Palatul Victoria, Nicolae Ciucă. Liderul PNL a stat mai puțin de 11 luni ca premier, însă spune că e media din ultimii ani.

”Este un mandat mai scurt decât ne așteptam, dar e media ultimilor 7 ani, ceea ce spune multe despre politica românească.

Deficitul bugetar era de 4% după primele 10 luni și de 5% după primele 11 luni. Acest proiect de rectificare bugetară nu a fost făcut de noi. Ar trebui să fie un deficit sub 7%, dar am văzut că au pus bani în rezerva guvernului și în alte părți. Am văzut că sunt cheltuieli care nu ar trebui să fie făcute, în proiectul de rectificare bugetară. Nu este bine să producem un dezechilibru.”, a spus Florin Cîțu la TVR 1.

