VIDEO Florin Cîțu, după decizia S&P de a îmbunătăţi perspectiva de la 'negativ' la 'stabil' a României: 'Arată că am facut bine, dar ne și obligă'

Premierul Florin Cîțu a vorbit, sâmbătă, într-o declarație de presă, de la Palatul Victoria, despre decizia agenției de rating Standard & Poor's care a anunţat îmbunătăţirea perspectivei de la 'negativ' la 'stabil' pentru România. Prim-ministrul nu a ratat ocazia de a scoate în evidență măsurile bune luate de guvernele PNL.

"Eroii din economia românească sunt companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul. Această colaiție, condusă de PNL, cu un premier liberal, a reușit ceea ce n-au putu să facă guvernele anterioare. Coaliția a câștigat încrederea investitorilor.

Am reușit să reducem deficitul bugetar în consițiile în care nu am introdus nici o taxă nouă. Anul trecut, ca ministru de Finanțe, am cerut încredere în mine. Așa sa întâmplat. România a avut cea mai mareștere din UE în trimestrul 4.

Această decizie a agenției S&P arată că am făcut bine. Am promis reforma administrației centrale și de stat. Această evaluare înseamnă și oblșigații pentru noi", aspus Florin Cîțu.