VIDEO Florin Cîţu: Este momentul ca din nou românii să se bucure de nunţi, botezuri

Prim-ministrul României, Florin Cîţu, a declarat că pandemia nu a trecut încă, dar este momentul ca românii să beneficieze de unele relaxări şi să poată relua evenimente mult-aşteptate, cum ar fi nunţi sau botezuri, anunță news.ro.

”Fiecare pas pe care îl facem şi în care vedem că pandemia este depăşită oarecum, suntem încă în luptă cu pandemia, nu am depăşit totul, dar avem un program pe care l-am anunţat, relaxări la 1 iunie, 1 iulie, 1 august, în funcţie de ce se întâmplă cu mai mulţi parametri”, a declarat Florin Cîţu la B1 TV, joi seara.

Prim-ministrul a precizat că de la 1 iunie românii se vor putea bucura, din nou, de evenimente private.

”Astăzi am continuat, exact aşa cum am anunţat, cu relaxări. Cred că cele mult aşteptate sunt cele pentru evenimente publice private care au fost de un an de zile amânate, au fost suspendate. Este momentul ca din nou românii să se bucure de nunţi, botezuri. Deci de la 1 iunie, cu anumite condiţii, dar putem să vorbim de o nouă etapă după un an de zile care a fost dificil pentru foarte mulţi dintre români”, a declarat premierul Florin Cîţu.

Guvernul a stabilit, joi seară, măsurile de relaxare care se vor aplica de la 1 iunie.