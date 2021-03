VIDEO - Florin Cîțu respinge categoric propunerile HORECA: Nu iau în calcul schimbarea incidenței în București. Acum plătim prețul relaxării premature

Cu Bucureștiul aproape de scenariul roșu, premierul Florin Cîțu a declarat miercuri că nu este de acord cu propunerea HORECA de a nu se mai închide complet restaurantele, cafenelele, barurile, când rata de incidență depășește pragul de 3 infectări la 1.000 de locuitori.

„Nu iau in calcul asa ceva. Am spus de cand am relaxat conditiile, ca depinde doar de noi sa ramanem cu rata de infectare scazuta. Am vazut ca foarte multi cetetani s-au relaxat, nu se mai poarta masca in spatiul public si acum platim pretul acestei relaxari premature”, a zis premierul.

