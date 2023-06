VIDEO | Florin Salam, anunț furibund:'Unde o să cânt eu, alți lăutari nu o să mai aibă voie. Pe 'străduțele' Călărași și Bolintin nu o să mai merg'

Florin Salam a făcut un anunț extrem de important pentru fanii săi, prin intermediul paginii sale de socializare, la scurt timp după ce a ieșit din spital.

Interpretul de manele a fost internat într-un spital din București din cauza unor probleme de sănătate, iar astăzi a intrat în contact cu fanii săi de pe Facebook și a dorit să facă un anunț legat de evenimentele la care nu va mai participa și le-a transmis un mesaj și colegilor săi de breaslă.

”Eu nu am spus că nu o să mai cânt în România sau în Europa! Nu vrea să mai cânt în Călărași și în Bolintin, pentru entru mine nu sunt nici măcar cartiere, sunt două străduțe. Nu am fost respectat acolo și nu vreau să mai merg și nu am să mai merg acolo, eu sunt ”regele” și am putere mare.

Am stat o săptămână în spital, iar anumiți colegi de ai mei au speculat că nu aș vrea să îmi onorez evenimentele. Nu este adevărat, iar din această cauză la evenimentele unde o să merg eu, ei nu o să mai cânte, am să stau eu 2 ore în plus doar să îi fac pe ei să stea acasă”, a declarat Florin Salam.