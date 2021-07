VIDEO - Forțele americane au doborât o dronă care viza ambasada SUA din Bagdad

Americanii au doborât o dronă-capcană care viza Ambasada Statelor Unite la Bagdad, au anunţat surse din domeniul securităţii, la doar câteva ore după un nou atac cu proiectile vizând o bază militară în care se află militari americani, în vestul Irajkului, relatează AFP.

Sisteme americane de apărare de tip C-RAM au fost activate în noaptea de luni spre marţi şi au efectuat salve, au constatat jurnalişti AFP, iar surse din securitatea irakiană au anunţat că au interceptat un dispozitiv zburător - o nouă tehnică de atac privilegiată de susţinători ai Iranului în Orientul Mijlociu.

De la începutul lui 2021, 47 de atacuri au vizat interese americane în Irak, în care sunt staţionaţi 2.500 de militari americani, în cadrul unei coaliţii internaţionale de luptă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI).

Şase dintre aceste atacuri au fost comise cu ajutorul unor drone, o tehnică de atac ”ianugurată” la mijlocul lui aprilie în Irak, o adevărată bătaie de cap pentru coaliţie, deoarece aceste dispozitive pot trece de baterii de apărare de tip C-RAM, instalate de către armata americană în vederea apărării trupelor americane.

Niciunul dintre aceste atacuri nu a fost revendicat, însă modul de operare poartă semnătura proiranienilor care, în Yemen, de exemplu, folosesc drone-capcană împotriva saudiţilor.

Coaliţia paramilitară proiraniană Hashd al-Shaabi, integrată în forţele regulate irakiene, o adevărată forţă în Irak, salută cu regularitate lansarea unor proiectile şi drone-capcană care vizează instalaţii americane în Irak, însă nu îşi revendică responsabilitatea.

Trei proiectile au fost trase, luni, asupra unei baze irakiene, în vestul deşertic irakian, în care se află militari americani, a anunţat coaliţia internaţională antijihadistă.

Acest atac a vizat baza Ain al-Assad, însă nu s-a soldat cu victime.

Aceste atacuri noi intervin la o săptămână după ce Statele Unite au efectuat atacuri aeriene asupra unor poziţii aparţinând Hashd al-Shaabi în Siria şi în Irak, în care au fost uciţi zece combatanţi.

Un semn al faptului că Statele Unite sunt îngrijorate de atacuri cu dronă este faptul că au anunţat recent că oferă o recompensă în valoare de trei milioane de dolari în schimbul unor informaţii cu privire la atacuri vizând interese americane în Irak.

