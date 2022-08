VIDEO/ Fotbal în vreme de război - Sirenele au întrerupt primul meci după reluluarea campionatului din Ucraina

Sezonul 2022/2023 a început oficial în Ucraina, luni, când s-au disputat meciuri din campionatul under 19, la Şceaslivo, Hrebinki şi Kiev, informează federaţia ucraineană.

Au avut loc partidele Şahtior – Metalist, scor 5-0, Kolos – Krivbas, scor 0-0, şi Cernomoreţ – Veres, scor 3-1.

“Astăzi, trei meciuri între echipe under 19 ale campionatului ucrainean au avut loc cu succes. Asta înseamnă că a început un sezon de fotbal special, în condiţii de război în toată regula. În ciuda numeroaselor obstacole şi disperării scepticilor, fotbalul în Ucraina reînvie”, a declarat preşedintele federaţiei, Andrii Pavelko.

El a precizat că unul dintre meciuri a fost oprit după ce s-a auzit alarma aeriană. “S-a întâmplat la finalul meciului dintre Cernomoreţ şi Veres. Conform protocolului, toţi participanţii şi organizatorii meciului au intrat la adăpost. După ce armata a făcut un anunţ cu privire la arlarmă, aproximativ 20 de minute mai târziu, echipele au terminat meciul.

Chornomorets U19s v Veres U19s was interrupted by an air raid siren today mid game



The match was stopped as per protocol and resumed 25 mins later pic.twitter.com/WMKgxUPXky