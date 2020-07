VIDEO + FOTO Mascații care conduc Europa: De la Klaus Iohannis la Angela Merkel, liderii europeni au făcut parada măștilor

Liderii UE participă în aceste zile la un summit la Bruxelles. În contextul pandemiei ei s-au văzut nevoiți să păstreze distanța, să salute doar cotul și să poarte măști. Dacă unii politicieni au avut o mască simplă, unii și-au pictat steagul țării lor. STIRIPESURSE.RO vă prezintă în continuare cele mai interesante „modele”.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit la întâlnire cu o mască medicală simplă.

Cancelarul german Angela Merkel a venit la summit cu o mască specială albă.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a venit și el tot cu o mască medicală albă.

Tot o mască medicală obișnuită a purtat și premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki.

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a purtat o mască personalizată neagră, cu steagul țării brodat în colțul dreapta sus, așa cum a avut și Donald Trump la prima sa apariție publică ”mascat”.

Premierul Bulgariei, Boris Borisov, a venit la întâlnire cu o mască medicală specială, de proveniență nemțească. Dar, la întâlnirea cu ceilalți lideri a purtat alta, neagră, însă ea a fost prost aşezată, ceea ce i-a adus premierului bulgar un mic gest de atenţionare din partea cancelarului german, care a arătat cu degetul spre nasul interlocutorului său care ieşea din mască.

Tot din categoria celor care au ales o mască albă se numără premierul Portugaliei, António Costa. Diferența majoră față de masca lui Macron sau Borisov este dată de steagul mare din partea dreaptă, alături de care a fost , care atrage toate privirile.

Poză de grup cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda (stânga), premierul Letoniei, Krišjānis Kariņš (centru) și premierul Estoniei, Jüri Ratas (dreapta). Cei trei au abordat stiluri diferite. Dacă Gitanas Nausėda a ales un model clasic, nu același lucru se poate spune despre Krišjānis Kariņš, care a venit cu o mască albastră, cu nuanță închisă, având steagul țării sale; dintre cei trei se remarcă Jüri Ratas, care are un desen pe mască pe partea stângă, care reprezintă logo-ul site-ul eu2020.de, cel al președinției Germaniei la șefia rotativă a Consiliului.

Un alt politician care a avut o mască deosebită este și premierul irlandez, Micheál Martin (dreapta). Masca sa are puncte albe, sub formă de romb.

Tot în categoria celor „excentrici” îl putem include și pe Xavier Bettel, premierul Luxemburgului. El a venit cu o mască și avea scris pe ea mesajul Moien (Bună dimineaţa în luxemburgheză) în culorile naţionale (roşu-alb-albastru).

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a preferat să vină la întâlnire cu o mască medicală obișnuită.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a sosit la Bruxelles și a purtat o mască neagră, simplă, fără vreo emblemă. Și-a prins, totuși, în piept o insignă.

Premierul Italiei, Giuseppe Conte, pare că a venit înțeles la summit cu liderul spaniol: și el a ales o mască neagră, simplă, însă și-a lipit și steagul Italiei.

Premierul Finalndei, Sanna Marin, pare cel mai curajos și a venit fără mască, deși toți participanții la summit aveau pe față mască.

Președintele României, Klaus Iohannis, a purtat o mască cu care ne-am obișnuit, una medicală simplă.

Toți liderii s-au salutat cu cotul, în timp ce șefa CE a preferat să facă o serie de plecăciuni.

Mai mulţi lideri din statele din Est, printre care ungurul Viktor Orban şi cehul Andrej Babis, au încălcat totuşi regulile, neezitând să-şi strângă mâna.

