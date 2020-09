VIDEO - Gabriela Firea acuză un apropiat al lui Nicușor Dan că a blocat ani de zile unul din cele mai mari proiecte de infrastructură din București

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat joi că se va deschide, începând de sâmbătă, circulația rutieră pe Podul Ciurel. În acest context, ea a acuzat un cofondator al Asociației Salvați Bucureștiul care deține o casă de 1 milion de euro lângă pod că a blocat ani de zile construcția.

„Sambata se deschide circulatia pe Podul Ciurel. Veti vedea cine a blocat acest proiect demarat acum 14 ani si blocat in instanta aproape 10 ani. S-au platit in plus aproape 10 milioane de euro constructorilor din cauza acestor procese. Abia de 4 ani de zile s-a putut lucra consecvent. Ce s-a intamplat? Nu e vorba de birocratie, de constructori privati care nu si-au facut treaba, de primari energici si implicati. Langa Podul Ciurel se afla o casa, este si acum pe teren, denumita Casa Roz, evaluata la aproape 1 milion de euro, cu un buncăr antiatomic, care este proprietatea unui cofondator al Asociației Salvați Bucureștiul, e vorba despre dl Daneș. Dumnealui, cu asociația și susținut de dl Nicușor Dan, au dat în judecată primăria, de mai multe ori sub diferite pretexte pentru ca Podul Ciurel sa nu se construiasca”, a declarat Gabriela Firea.

Unul din cele mai mari proiecte de infrastructură din Bucureşti, Podul Ciurel, traversează Dâmbovița și Soseaua Virtuții.