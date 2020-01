VIDEO Gabriela Firea, explicații de ultimă oră în scandalul calității aerului din București

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat marti situatia la zi a masurilor de reducere a poluarii in Capitala. Unele proiecte sunt gata, altele s-au realizat, o parte au probleme si stagneaza. Firea a zis ca pentru a rezolva marea problema a poluarii si aglomeratiei (aproximativ doua milioane de masini circula zilnic prin Capitala si nu e centura ocolitoare) este nevoie de un efort comun al Primariei, Guvernului si cetatenilor. „Unii fara ceilalti nu putem”, a indicat primarul:

Vinieta Oxigen, taxa pe care trebuie să o plătească toți șoferii cu mașini vechi, poluante, și care vor să mai tranziteze anumite zone din Capitală (amenzile încep să fie aplicate din martie)

Montarea gardurilor de protecție pentru tramvaie: a fluidizat circulația transportului în comun, lucru care i-a determinat pe o parte din bucureșteni să-și lase mașina acasă și să circule cu transportul în comun.

Vor fi puse in circulatie autobuze hibrid care polueaza mai putin fata de vechile autobuze

Cresterea tarifului la parcare in zona centrala a Capitalei

Piste moderne de biciclete pentru incurajarea soferilor sa-si lase in parcare masinile: sunt probleme in instanta pentru ca firme care au participat la licitatii s-au contestat reciproc si solutionarea dureaza mult

Pe santierele in lucru ale Primariei Capitalei se fac saptamanal controale pentru verificarea respectarii conditiilor de mediu

Este nevoie de transferarea Centurii Bucureștiului de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. „A traversa Bucurestiul doar prin centrul Capitalei este cea mai mare problema a noastra”, a zis Firea.

Magistralele de metrou M5 si M6 bat pasul pe loc, fie nu sunt suficienti bani alocati, fie au aparut diferite probleme pe parcurs

Primarul Gabriela Firea a declarat, luni, că ar trebui realizat un audit al stațiilor de monitorizare a calității aerului din București, pentru a afla care este, de fapt, adevărul. „Nu vrem să ascundem adevărul”, a spus primarul Capitalei. „În ce privește polemica publică privind măsurătorile efectuate de Agenția de mediu și de către anumite asociații sau fundații civice. Am exprimat disponibilitatea de a contribui la eforturile pentru a afla adevărul. Consider că ar trebui realizat un audit al stațiilor de monitorizare a calității aerului. Nu vrem să ascundem adevărul, dimpotrivă, vrem să-l cunoaștem”, a declarat Gabriela Firea, după întâlnirea cu ministrul Mediului. Primarul Capitalei a mai menționat și depășirile valorilor indicate de aparate: „S-au exprimat cauzele - traficul și incălzirea locuințelor și s-au anuntat măsurile”. Declarațiile vin după ce Firea a avut, luni, o discuție cu ministrul Mediului, Costel Alexe, despre implementarea masurilor privind imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti.