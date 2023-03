VIDEO - Gafă de tip Dorel la FSB? Explozia din clădirea FSB ar fi fost un accident ciudat: trei persoane au murit în urma incidentului

Potrivit publicației Nexta, care citează „Baza”, cauza incendiului din clădirea FSB din 16 martie ar fi putut fi o explozie a unei drone care a fost găsită în regiune cu puțin timp înainte.

Serviciile speciale au încercat să o examineze și să o demonteze, iar drona a explodat.

Trei persoane au murit în urma exploziei. Anterior, autoritățile ruse au declarat că incendiul a izbucnit din cauza unor probleme cu cablajul electric.

The fire in the FSB building in Rostov could have been caused by the explosion of a Ukrainian drone, which the security service tried to dismantle.



According to "Baza", the cause of the fire in the FSB border guard building on March 16 might have been an explosion of a drone… pic.twitter.com/OMQWK40FPv