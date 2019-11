VIDEO Gândurile lui Cristoiu - Topul politicienilor: Turcan, pusă de Iohannis să-i arate pisica lui Orban

În Top 5 politicienii săptămânii se regăsesc atât miniștri ai Cabinetului Orban, criticați de analistul politic Ion Cristoiu pentru unele declarații controversate, dar și cei doi finaliști ai alegerilor prezidențiale de duminică: Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, potrivit MEDIAFAX.

Topul politicienilor

Locul 5 – Monica Anisie, ministrul Educației

“Pe locul cinci acea Monica Anisie, ministrul Educației, v-am zis, este autoarea unei perle celebre și anume evaluările, știți că sunt evaluările anuale, să fie prietenoase cu elevii. N-am auzit până acum. Evaluarea e evaluare, adică ai fost bun sau ai fost… prietenos nu există, poate după”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 4 – Raluca Turcan, vicepremier

„Pe locul patru este Raluca Turcan din mai multe motive, unu, n-am înțeles cu ce se ocupă ea, dumneavoastră sunteți mai tânără și mai… Ce e ăla vicepremier fără portofoliu? Adică ea a luat o parte din… cum are loc un guvern, adică ministru… sectorul de care răspunde… un ministru îi răspunde ei prima dată? Ăla de la Educație și apoi se duc la domnul… Păi și nu putea să-i dea și ei un portofoliu să aibă și ea o treabă? Deci, după părerea mea doamna Raluca Turcan a fost pusă acolo de domnul Klaus Iohannis ca să-i arate pisica lui Ludovic Orban. Adică în orice moment ea poate să-i ia locul, am rămas uluit că eu chiar am stimat-o pentru că a făcut Pușkin la Moscova și acum a declarat că a fost dusă cu forța să învețe limba rusă. Cum să înveți limba rusă… care e problema? Adică… imediat a devenit acel oportunism”, a susținut Ion Cristoiu.

Locul 3- Victor Ponta, președintele Pro România

“Cineva despre care nu mai știu nimic, Victor Ponta. Dumneavoastră ați mai auzit ceva de el? Nu știu, e chiar un mister, dar a dispărut. Putem spune dispărut. Dacă dumneavoastră știți… hai să-i facem un apel, domnul Ponta, domnule dați un semn de viață, poate că e răpit, poate că a plecat în cosmos. Nu, vorbesc serios, nu țineți minte ce vocal era. Are momente din astea de rupturi, mai țineți minte când a plecat în Turcia în care a dispărut și nu știam unde e. Când a demisionat de pe Facebook, dar totuși ceva e în neregulă, chiar dacă ar fi în vacanță… poate o fi pe o insulă pustie și nu o fi internet. Dar și acolo dacă n-ai internet, trimiți un pește cu mesajul”, a comentat Ion Cristoiu.

Locul 2 – Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale

“Pe locul doi este Viorica Dăncilă care de fapt se bate acum ca să rămână președinte, nu va rămâne (...) Și dacă ia 40%. Dacă ia 40% și încearcă să rămână e un dezastru. Încă o dată, PSD-ul are nevoie de o revoluție, ea nu poate fi făcută cu Viorica Dăncilă, punct. Nu poate fi făcută. Toată stima, n-are cum. Trebuie să vină unul nou, un lider cum e studentul ăsta, cineva care să… cu carismă, cu forță și să scoată PSD-ul de pe șinele astea clasice, iar face moțiune, cutare, cutare și rămânem în continuare PSD-ul din 90”, a argumentat Ion Cristoiu.

Locul 1- Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidențiale

“Domnul Klaus Iohannis, pentru modul genial în care a reușit să umilească presa română. Mare lucru. Nu, e dreptul lui. După părerea mea, politicianul poate să facă orice. Problema este presa. Și, în același timp, vreau să vă spun, dacă eu aș fi fost acolo eu sunt mai lejer, așa, mai bătrân, în primul rând că eu nu aș fi respectat nicio regulă. Ce e aia? Adică…ce era o dezbatere cu Iisus Hristos? Era o dezbatere, un președinte e om și el, nu, nu e om, nu merge cu mașina, vorba lui Radu Tudor, e căsătorit, mănâncă, iertați-mă. Și dacă ar fi Iulius Cezar tot aș face… tot i-aș pune o întrebare de ce s-a dus când… nu știu. Deși ăia i-au zis să nu se ducă el s-a dus acolo, la teatrul lui Pompei și i-au dat ăia cu pumnalele și ce-a vrut să spun, uite, cu Brutus. Că nici acum nu se știe nici dacă a zis. Bun. Indiferent că eram pe locul doi sau trei la tragerea la sorți spuneam . Nu e chiar așa de bun moderator, nu-i așa? Știe și cu publicitatea, ați văzut că e chiar bun. Eu cred că vrea să fie moderator, vrea să vă ia locul”, a mai spus Ion Cristoiu.