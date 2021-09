VIDEO Gheorghe Flutur a răbufnit în fața lui Florin Cîțu: 'Sunt nemulţumit de A8. Eu vă spun, cu lanţurile mă leg şi pentru A8 şi pentru A7'

Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat vineri, la Iaşi, că este nemulţumit de ceea ce se întâmplă în privinţa autostrăzii A8, adăugând că se va lega cu lanţurile, dacă nu începe construcţia de autostrăzi în Moldova.

El a făcut aceste declaraţii în cadrul şedinţei Consiliului Director Judeţean PNL Iaşi, reuniune la care este prezent şi premierul Florin Cîţu.

“Trebuie să-i spunem premierului Cîţu că e la Iaşi. Eu sunt nemulţumit de problema A8 (autostrada Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş - n.r.). Când citesc din nou că se reia studiul de fezabilitate nu ştiu a câta oară, că doar ne amăgim cu capetele de autostradă, care merg doar până la Târgu Neamţ, dar nu atacăm frontal muntele, nu pentru asta Flutur a plecat de la Suceava să facă politică la vârf, să-l susţină pe Cîţu. Eu vă spun, cu lanţurile mă leg şi pentru A8 şi pentru A7. Am 61 de ani, am trei mandate de senator, al treilea de preşedinte de consiliu judeţean, am câştigat după pandemie când m-au omorât şi îmi cântau toţi prohodul. 52 la sută mi-a dat Bucovina pentru că am făcut treabă“, a declarat şeful PNL Suceava, Gheorghe Flutur.

El a precizat că se pot ţine oricât de multe simpozioane pe tema infrastructurii, dar că pentru Moldova este importantă autostrada peste munţi, către Transilvania.

“Dacă noi nu vom lupta pragmatic pentru autostrăzi, nu putem vorbi de altceva. Facem simpozioane şi la Iaşi, şi la Suceava, dar noi trebuie să tăiem munţii. Am citit: 2,7 miliarde de euro se dau pentru Moldova. Dar să nu vă pară mult, domnilor de la Bucureşti. De la mine au plecat 150.000 de suceveni în străinătate. De la Iaşi cam tot atât. Cum credeţi că îi întoarcem sau oprim hemoragia? Nouă ne trebuie pragmatism şi mă bucur că Florin Cîţu înţelege acest lucru“, a precizat liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur.