VIDEO Gigi Becali, despre internarea obligatorie: 'Nu poți să mă obligi pe mine, să mă bagi cu forța în spital'

Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, a vorbit, marți seară, la România TV, despre epidemia de coronavirus și despre mult controversate Lege a carantinării și izolării, care se dezbate zilele acestea în Senat.

"Niste lucruri care sunt lucruri simple, nu trebuie sa ai multa minte. Nu poti sa ma obligi pe mine, sa ma bagi cu forta in spital sau sa ma tii in carantina chiar daca nu am virusul. Nu e normal asta, nu e logic, nu? E libertatea omului, nu? Acum, ai vazut. Nici asta, sa mergem la judecator sa dea el, ca si-asa sunt instantele blocate. Ce-am face? Unde-am ajunge?

Eu spun lucrurile normale. Persoana care e bolnava trebuie izolata. Daca nu se izoleaza din propria constiinta, trebuie izolata prin lege. Asa o vad, asa e normal. Bai, esti bolnav, izoleaza-te. Nu vrei, te izolam prin lege. Dar nu ca iei copilul si... asta nu. Simplu ca buna ziua. Esti bolnav, te duc la doctor, te vindec. Las viata sa mearga inainte. Ce facem? Stam inchisi in casa? Esti bolnav, te duc la doctor. Nu te izolezi singur, te duc prin lege. Te oblig prin lege sa te izolezi.

Citește și: Raed Arafat reacționează după ce a fost amenințat cu moartea: Pe mine nu mă afectează deloc. M-am obișnuit

Iar e simplu: daca esti in pericol sa imbolnavesti alta persoana e normal sa protejezi populatia. Noi trebuie sa protejam ceilalti oameni, din jur. Daca nu esti constiincios sa protejezi tu, protejam prin lege. Îl luam si il internam in spital. Asa vad eu simplu.Tot timpul am fost de partea legii si a institutiilor. Nu tot timpul, aproape tot timpul. Nu am fost de acord cand dadea generalul puscarii, ca a fost un general. Nu ii mai dau numele. Tot timpul sunt de partea autoritatilor. Numai ca aici nu mai sunt de acord. Stii de ce? Pentru o simpla masca? Bine, ma, nu ti-ai pus masca, iti dau amenda. Bine, ma, pleaca si cu asta basta. Pentru o masca sa faci atata balamuc? Ne trebuie putin mai multa intelepciune si mai multa pace. Sa terminam cu mania si rautatea asta. Pentru orice nimic, gata, scandal. Sunt de partea autoritatilor, dar acolo mi s-a parut foarte urat. Omul avea masca, o tinea si el mai jos, poate nu respira bine. Ce faci, il iei sa il omori pe om? Au gresit.

Citește și: Vârsta de pensionare are parte de modificări! Cine sunt cei care vor beneficia de noile reguli .

2000 de morți, da. Si daca nu era COVID erau 3000 de morti. Daca nu era COVID mureau 3000 in perioada asta. Asa, au murit 2000. Deci e mai bine cu COVID. (rade) Da, ma, asa e. Nu e asa? Daca anul trecut, din ianuarie pana acum au murit 3000. Acum, cu COVID, numai 2000. Mai bine sa avem covid. Exista, dar la noi, in Romania, nu are putere, e slab. E in functie de tara, în functie de ADN. În ADNul nostru e Sfanta Liturghie. Avem cazuri, dar nu grele, ca avem Sfanta Liturghie. Pai ce, ma? E mincinos Dumnezeu? Cand te face la botez si iti da ingerul pazitor... Facem si noi, suntem oameni, dar avem ingerul pazitor care te apara de microb. Voi radeti cand spun eu asta, dar voi sunteti nebuni, nu eu. Eu cred ce spune Hristos. Daca mergi la Sfantul Maslu vinerea, nu se apropie nicio boala de tine. Daca te duci la Sfanta Liturghie, nu are cum COVID. De ce eu nu am treaba cu COVID?", a spus Gigi Becali.