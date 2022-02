VIDEO | Grindeanu, la cinci ani după ce a abrogat OUG 13: 'Mă gândeam că e posibil să nu mai fac politică'

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi-a amintit momentul în care a abrogat Ordonanţa 13, ca premier, şi a afirmat că s-a gândit că este posibil să nu mai facă politică. Grindeanu a precizat că era conştient că va urma o perioadă de conflicte cu conducerea de atunci a Partidului Social Democrat.

Întrebat într-o conferinţă de presă care a avut loc vineri, la Timişoara, cum vede acum momentul din urmă cu cinci ani în care a abrogat controversata OUG 13, Sorin Grindeanu a declarat că şi-a asumat că urmează o perioadă de conflicte cu conducerea PSD.

"Ştiu în mod sigur că în momentul în care am dat OUG 14, pe care mi-am asumat-o ca prim-ministru, că voi intra într-o perioadă de conflicte cu conducerea partidului din acea perioadă, care a culminat cu moţiuni de cenzură şi aşa mai departe. Am fost conştient de acest lucru şi mi-am asumat. A fost sâmbătă seara, am chemat Guvernul de acasă, tot. La ora 8 era conferinţa de presă în care am anunţat OUG 14, am fost conştient de perioada care urma şi mi-am asumat”, a susţinut Sorin Grindeanu, citat de news.ro.

Prim-vicepreşedintele PSD a adăugat că a anticipat atunci că va intra "într-o zonă neprietenoasă" cu conducerea partidului.

"Dacă stăm să ne uităm la desfăşurarea evenimentelor de după, la moţiuni de cenzură, am anticipat că voi intra într-o zonă neprietenoasă cu conducerea partidului din care făceam parte, care a culminat cu moţiunea de cenzură, cu ce a urmat. După aceea, excluderea mea din partid, toate desfăşurările, sigur că mă gândeam că e posibil să nu mai fac politică. Orice om cred că are idei de acest tip. Dar s-au schimbat lucrurile la partid şi viaţa a oferit alte traiectorii”, a declarat Grindeanu.

OUG 13 modifica Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, dezincriminând şi abuzul în serviciu, atunci când prejudiciul produs e mai mic de 200.000 de lei, iar adoptarea actului normativ a determinat proteste ample.